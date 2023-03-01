أبرز اتجاهات الموضة في الألوان لربيع وصيف 2023

في موسم الربيع والصيف، قرر مصممو الأزياء الاحتفال بالربيع والصيف بألوان زاهية لم يجرؤوا على القيام بها من قبل، نتحدث عن هذه القاعدة كثيراً لدرجة أننا توقفنا تماماً عن تخفيف خزانة ملابسنا بأشياء غير عادية من المؤكد أن المارة سيهتمون بها في عام 2023، نقترح تغيير اللونين الكلاسيكيين الأسود والأبيض ووفقاً لتوصيات المصممين المشهورين عالمياً، نعطي الأفضلية للظلال الجريئة من الأحمر الغني إلى الوردي النيون، ما هي الألوان الأخرى التي ستكون في الاتجاه في فصلي الربيع والصيف.

اللون الأصفر

لنكن صادقين، لقد تجنبنا دائماً اللون الأصفر في خزانة الملابس، معتبرين أنه لون للأطفال، حيث كانت أمهاتنا وجداتنا يختارونها في ملابسنا، بعد مراجعة صيحات الموضة الرئيسية لموسم الربيع والصيف 2023، سرعان ما أدركنا أن الوقت قد حان لتصحيح الوضع.

ندعوك لاتباع الموضة والبدء في إضافة اللون الأصفر إلى خزانة ملابسك.

ليس من الضروري ارتداء اللون الأصفر الكلي، يمكنك فقط اختيار عنصر مميز سيبدو أنيقاً وعصرياً، على سبيل المثال، بلوزة محبوكة أو سترة وبالنسبة للفتيات الشجعان، نقترح العثور على فستان خفيف أو بدلة بنطلون.

اللون الوردي

لا يزال اللون الوردي تجاهات الموضة الرئيسية للموسم القادم.

لذلك نقترح عليكِ اختيار ملابس مستوحاة من أسلوب العقد الأول من القرن الحادي والعشرين واختيار المظهر الجذاب بدرجات اللون الوردي: من الرقيق إلى الغني والجريء.

اللون الأخضر الغني

لطالما كان اللون الأخضر الغني في خزانة ملابس النساء، فقط، كقاعدة عامة، قبل أن نختار الظلال الباهتة لكن هذا الموسم يشعر المصممون بالملل من الألوان الناعمة.

لذلك قدموا الظلال المشبعة إلى الموضة، في فصلي الربيع والصيف، يجب أن تجدي لنفسك قطعة ملابس باللون الأخضر ونحن نضمن لكِ أنكِ ستقعين في حبها من النظرة الأولى ولن تكوني قادرة على التخلي عنه.

فليكن كنزة صوفية يمكن دمجها مع بلوزات علوية أو سترة بياقة مدورة أو فستان أنثوي أو تنورة.

اللون البيج

هذا اللون لأنه دائماً ما يبدو أنيقاً وفخماً ورائعاً، لذلك، بالإضافة إلى الظلال الجذابة، في موسم الربيع والصيف هذا، اختاري لنفسك شيئاً بسيطاً وموجزاً​​، بدون تفاصيل غير ضرورية وباللون البيج.

يمكن أن يكون سترة أساسية أو معطفًا كلاسيكيًا لا يزال عصريًا.

اللون الأحمر

يدعونا مصممو الأزياء إلى الاهتمام باللون الأحمر مرة أخرى وارتدائه في أي وقت.

يمكنك إضفاء اللون الأحمر على ملابسك اليومية، مع إضفاء لمسة فقط من خلال سترة أو اختاري حقيبة كلاتش أو حذاءً.

اللون الأزرق

لون ساطع آخر لفت مصممو الأزياء انتباهنا إليه وهو لون الأزرق الياقوت الذي يتميز بعمقه ونقاوته.

غالباً ما يرتديه الملوك والآن حان الوقت لتجربة لأنه متعدد الاستخدامات وغير عادي في نفس الوقت، لذا قومي بدمجه في خزانة ملابسك بالطريقة التي يشعر بها قلبك، يمكن أن يكون من خلال معطف طويل مع تصميمات مناسب.

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