الامارات | 5 خضراوات وفواكه شتوية لبشرة مشرقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلط موقع "stylecraze" الضوء على بعض الخضروات والفواكه التي من شأنها تعزيز صحة البشرة.

وقال الموقع إن الوسيلة الأكثر أماناً لصحة البشرة هي الحصول على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم وخاصة الموجودة في الخضراوات والفاكهة، وذلك للحصول على التوهج الداخلي أولا والذي يؤدي إلى التوهج الخارجي، حيث تحتوي بعض الفاكهة والخضراوات على وفرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تحافظ على صحة خلايا البشرة، وهذا عكس ما تقدمه الأطعمة الغنية بالسكريات، والكربوهيدرات، التي قد تتسبب في المعاناة من الشيخوخة المبكرة وندبات حب الشباب وجفاف الجلد، قد تفقد بعض العناصر الغذائية مثل الزنك والحديد والنحاس والفيتامينات A و D التي قد تعزز صحة الجلد.

البرتقال

البرتقال لأنه غني بفيتامين سي، وغني بمضاد للأكسدة، كما أنه يساعد في منع الضرر التأكسدي والذي يسبب في تصبغ البشرة، والتلف الضوئي الناتج من أشعة الشمس الضارة، وتقليل الالتهاب، والمساعدة في تكوين الكولاجين.

الأفوكادو

الأفوكادو فاكهة غنية بالدهون الصحية والألياف الغذائية والفيتامينات E و A و C و K و B6 والنياسين والفلوات وحمض البانتوثنيك، كما أنه له خصاصة مضادة للأكسدة تساعد في تقليل الضرر التأكسدي، والذي بدوره يمنع تلف البشرة، كما أنه يقضى على الشيخوخة، لأنه غني باللوتين والزياكسانثين التي تحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية.

الليمون



فهو غني بفيتامين C، والذي يعتبر واحد من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على طرد السموم وتحمي البشرة من التلف الضوئي وفرط التصبغ، إذا كان لديك تصبغ غير متساو أو بقع داكنة أو ندبات حب الشباب أو الأقرن، فحاول استخدام الليمون للحصول على بشرة متوهجة.

الخيار

يحتوي الخيار على نسبة عالية جدا من الماء الموجودة في الضيافة، كما أنه لها تأثير تبريد على البشرة، ولها خصائص مضادة للأكسدة، وخاصة غير المقشر فهو غني بفيتامينات K و C والألياف الغذائية، والذي يجعله مفيدا في تقليل ومنع ظهور التجاعيد.



البابايا

تحتوي البابايا على فيتامينات A و B وحمض البانتوثنيك، وحمض الفوليك، والمعادن مثل النحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما أنها تحتوي على إنزيمات مثل غراء وكيموبابين التي تساعد على منع تلف الجلد، بالإضافة إلى أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ومضادة للفيروسات.