استشاري يوضح أسباب اكتئاب السيدات بعد الولادة: «بتوصل للحجز في المستشفى»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أثناء أشهر الحمل تجد الأمهات الحوامل يدخلن في حالة من الاكتئاب والرغبة في العزلة التامة عن الجميع، مع البكاء المستمر، والتي ربما تدوم حتى بعد الولادة لتدخل في حالة جديدة من الاكتئاب، والتي تؤثر على نفسيتها بالسلب وعلى تعاملها مع المحيطين بها، إذ تجد البعض منهن يدخلن في مرحلة متأخرة وخطرة منه، ما يلزم عرضهن على أطباء نفسيين ومتخصصين.

أسباب اكتئاب ما بعد الولادة عند السيدات

تحدث الدكتور أحمد عبدالمجيد، استشاري النساء والتوليد، خلال استضافته في برنامج «جروب الماميز» عن كيفية مواجهة السيدات للاكتئاب الذي يحدث ما بعد الولادة، إذ يقول: «يعتبر موضوع خطير جدا خلال هذه الفترة، إذ تجد الأمهات يبكين طوال الوقت دون معرفة السبب فضلا عن سوء الحالة النفسية وهذا يتطلب الذهاب لطبيب نفسي أو دكتور نساء لأنه أصبح موضوع متكرر ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار».

العرض على أطباء نفسيين والحجز بالمستشفى

«الست بتحتاج مساعدة سلوكية واجتماعية من الأهل وطبيب الأمراض النفسية»، عبارة واصل من خلالها الدكتور أحمد عبدالمجيد، استشاري النساء والتوليد، الحديث، مضيفا: «هناك سيدات تحتاج لحجز في المستشفى، وبالتالي لا يمكن أخذه ببساطة لأنه مهم جدا، الاكتئاب المصاحب للحمل والولادة».

نصائح للتغلب على اكتئاب ما بعد الولادة

كما وجَّه استشاري النساء والتوليد، نصائح للسيدات لمواجهة اكتئاب ما بعد الولادة، قائلا: «النوم المنتظم أهم ما في الأمر، من 8 إلى 10 ساعات، دون الأرق، مع محاولة النوم ساعتين على الأقل في فترة الظهيرة، مع تناول الأطعمة المفضلة لها في حدود دون إفراط، مع ممارسة الرياضة والتنزه والعلاقات الاجتماعية، والتي تؤدي للإيجاب بالتغلب على اكتئاب ما بعد الولادة».