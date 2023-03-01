القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: انه بالتأكيد شهر الانشغالات المالية من ملفات وقروض ودعم وصفقات. ان وجود الشمس والزُهرة في بيت المال بالنسبة الى برجك، يجلب الحظ والنجاح، ويسهّل المفاوضات التجارية والمالية. ا تزال تتقدم بخطوات ثابتة واكيدة، وما زال الحظ يواكب هذه الخطوات، فيميّزك عن الآخرين بوضوح.
عاطفياً: كن واضحًا في كلامك واظهر نياتك الصادقة. تستمر التأثيرات الفلكية الايجابية، حتى تاريخ 16 مع وجود كوكب الزهرة في برج الحمل الصديق وتكون الظروف مؤاتية لتفعيل الروابط ولتصحيح الشوائب.
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