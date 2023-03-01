هذا الشهر يُشكل محطة سنوية مهمة لك

مهنياً : تتحالف معك طاقات عدة كواكب، وهو ما لا يحدث كل شهر، أن الاسابيع الثلاثة الأولى تكون حافلة بالاحداث والتطورات المهمة والناجحة. تكسب توجهاتك هذا الشهر صدى مهماً جداً إذ يتوقف الكثيرون لمراقبتك والتصفيق لك. يشكل هذا الشهر محطة سنوية مهمة تتعزز خلالها الروابط وتقوى العلاقات العامة ويشتد الايمان والثقة بالنفس.

عاطفياً: تقيّدك الواجبات، ويجدر بك التزامها وتأديتها على اكمل وجه عوضًا عن التذمّر والتمرّد. تصعب الظروف هذا الشهر وتحديدًا في الأسابيع الاولى. تثقل الواجبات العائلية او الشخصية، وتشعر بالانزعاج من بعض تصرفات حبيبك. قد تتعرّض العلاقة الضعيفة لموجات من التوتّر او الفتور، وربّما تصل الى حد القطيعة.