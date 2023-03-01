مهنياً: الضغوط الشخصية والتقلّبات تتم في عقر دارك، فكن متنبّهًا وتجنّب الوقوع في الازمات. تطالعك هذا الشهر مرحلة متقلبة تحمل إليك ارباكًا وضغوطًا، وربما وعكات صحية ايضًا. الجو الفلكي لا يبشر بالكثير من التقدم والانفراج، بل قد يحمل تراجعًا وتعبًا وصراعًا.

عاطفياً: إنه شهر مناسب للمشاركة المتبادلة في النشاطات، فحاول إيجاد الوقت المناسب والكافي لذلك. كوكب الزهرة الي يتنقل في برج الحمل الناري الصديق الذي يسمح لك بالتواصل البنّاء والايجابي مع حبيبك. تكون الاسابيع الاولى ملائمة للتفاهم وللمّ الشمل وللحوار حول المسائل الصغيرة والكبيرة.