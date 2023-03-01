مهنياً: يكون شهرًا مناسبًا جدًا لمتابعة المسيرة بعدما توقفت عند الشهر الفائت. تسنح لك الفرصة بإعادة تنظيم اولوياتك وافكارك وبحل العقد والمشاكل. يفتح لك الفلك ابوابًا كانت موصدة ومقفلة في وجهك. كذلك يقدم لك فرصًا للتعرف الى مجتمعات نافذة وقوية. وتأتي الحلول من خلال معارف بعيدة، وتتدخل ظروف غريبة لمصلحتك.

عاطفياً: تنحسر موجة الضغوط والهموم لتجد نفسك مبتهجًا ومتحمّسًا للمشاركة في النشاطات العائلية والشخصية. وتشعر بارتياح وبطمأنينة. يقوى حدسك، وتتبع قلبك واضعًا حدًّا لكل الشكوك والهواجس السابقة.