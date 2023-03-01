هذا الشهر سلاحك هو المنطق والاستقامة

القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: الأوضاع الفلكية لا تبشر بالخير، فالحظ يبخل عليك بنعمه، والكواكب لن تكون بجانبك. لذا عليك عدم المخاطرة في أي ظرف من الظروف. قد تجد نفسك في هذا الشهر مجرداً من الدعم، وقد تشعر بفراغ قاس. سلاحك هذا الشهر هو المنطق والاستقامة. الأنظار مسلّطة عليك وعلى كل ما أنجزته مؤخراً.
عاطفياً: حاول ان ترتب جدول أعمالك وخذ بعين الاعتبار متطلبات حياتك الشخصية والعائلية. تعمل كثيراً وربّما تلوم الحبيب في لحظة غضب على أخطائه لتندم فوراً على تسرّعك. الظروف جيّدة نسبياً في الاسابيع الثلاثة الأولى، وان كنت تجد نفسك منهمكاً بأمور روتينية تبعدك نوعاً ما عن الحبيب. لا تختلق المشاكل، وظّف مواهبك اللطيفة والدبلوماسية للحفاظ على استقرار الروابط.
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