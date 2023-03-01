القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: يعاكسك الفلك من جهة، ويبدو كأنّه يعاقبك فيخلق لك مواجهات متعدّدة ومتنوعة ومن جهة اخرى. تأثيرات ايجابية تأخذ بيدك وتدفعك الى الامام، فتبدو كأنّها تمنحك المكافأة بعد التعب. نعم، هناك ذبذبات متناقضة تجعلك تحتار احيانًا او تطرح على نفسك اسئلة حول كيفيّة التصرف والمواجهة. فحذار اللعب بالنار لئلا تندم او تدفع الثمن غاليًا في ما بعد.
عاطفياً: الأجواء العامة الايجابية رومانسية وداعمة للمبادرة والمصالحة. وجود كوكب الحب في برج الحمل ومن ثم في برج الثور الترابي الصديق الذي يعزز المخيلة، وبالتالي تتمتع بسعة صدر وبتفهم كبير لأوضاع الحبيب.
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