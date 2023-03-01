هذا الشهر قد تتحسّن الظروف تدريجيًّا وتكثر اللقاءات العاطفية

مهنياً: تتحسّن الظروف تدريجيًّا خلال الشهر لكنّها لن تنفرج كليًّا قبل تاريخ 20، لذلك تكون الاسابيع الثلاثة الاولى نوعًا ما بنّاءة لكن متطلّبة في الوقت نفسه. ان موقع الشمس في برج الحوت حتى تاريخ 19 يشير الى اهتمامات بمعاملات متنوّعة قد تكون اداريّة او قانونية او مصرفية او استشفائية.

عاطفياً: تقوى جاذبيتك هذا الشهر، ويتحدّث الفلك عن أجواء عملية ناشطة تقود الى المزيد من التعارف وتعميق المعرفة. تكثر اللقاءات العاطفية هذا الشهر مع وجود الزهرة في برج الحمل الصديق وتكون مهتمًّا بتقديم المساعدة والدعم للشريك والحبيب.