القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: إنه شهر جيّد تجتاز خلاله بعض العراقيل، وقد تعتمد اسلوبًا جديدًا في تحركاتك وتغير في ادائك. يكون الحظ الى جانبك ويعزّز قدراتك وحماستك، وتتاح لك فرصة الدفاع عن حقك وطرح افكارك، قد تحضّر لسفر او تشارك في محاضرات ونقاشات عامة، فأنت تملك افكارًا خصبة تلاقي الاعجاب. تزدهر العلاقات التجارية والمهنية وحتى الدراسة مع الخارج.
عاطفياً: تقسو الظروف العاطفية والعائلية في الاسابيع الاولى مع وجود كوكب الزهرة الى جانب المشتري في برج الحمل المواجه لبرجك لذلك احذر تجاوز الحدود مع الشريك . لا تفاجأ بحصول خلاف او تباين في الرأي هذا الشهر، وتحديدًا في النصف الاول منه.
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