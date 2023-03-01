قد تختلف ظروف هذا الشهر وتسود الاجواء الضاغطة والمهمة

مهنيًا: يتحدث وجود الشمس في برج الحوت، اي في بيت العمل والشهرة بالنسبة الى برجك، عن مسؤوليات كبيرة ومتطلبات عمل اضافية، . تسود هذه الاجواء الضاغطة والمهمة حتى تاريخ 20 موعد بداية فصل الربيع. تشعر بثقل المسؤوليات منذ اليوم الاول، وقد تختلف ظروف هذا الشهر، لكن يجب ان تعلم ان الاجواء مهما تكن ثقيلة فإنها ستكون مهمة وواعدة.

عاطفيًا: تبادل مفاجىء للعواطف مع أحد الزملاء او ربما المسؤولين. تكون واثقًا بنفسك وراغبًا في قضاء اوقات حلوة، فتهتم بمظهرك الخارجي وتكون انيقا وجذابًا. من الممكن ان تلتقي شخصًا غريبًا خلال اجتماع او ورشة عمل، لكن تحاش انفعالاً في الايام الاقل حظا ولا تخطىء التصرف لئلا تسبب نفورًا.