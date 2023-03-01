هذا الشهر يعيد إليك الامل والاستقرار المنشودين

مهنياً: يعيد هذا الشهر اليك الامل والاستقرار المنشودين، فمواقع الكواكب جيدة وستخدم مصالحك بشكل كبير، لذلك اطمئن فكل ما عليك ان تفعله هو ضبط النفس والتخلي عن بعض الافكار المتعالية، وهذا التحذير البسيط سببه بعض التأثيرات الفلكية التي تطالك هذا الشهر ذات الاثر السلبي على سير العلاقات وعلى اسلوب التعامل مع الآخرين.

عاطفيا: تتحاشى نوعًا ما الأضواء وتشجع الأجواء الهادئة والرومانسية. إنه شهر مناسب لتوضيح بعض النقاط والالتباسات ولاستعادة ثقة الحبيب بعيدًا من التشنج والمتاعب. لذلك لا تتذمّر إذا وجدت الظروف فاترة نسبيًا.