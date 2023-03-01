هذا الشهر قد تتأخر المعاملات وتصاب بخيبة

القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تبدو عجلة الأمور ترواح مكانها، وقد تتأخر المعاملات وتصاب بخيبة أو تواجه سوء تفاهم. تشعر ببعض الإحباط، لذلك خذ جميع الاحتياطات لئلا تقع ضحية استفزاز. تجنب اتخاذ قرارات حاسمة او مصيرية قبل تاريخ 20، أي قبل وصول الشمس إلى برجك لئلا تمنى بالفشل او تصاب بنكبة. تحاش الفشل والخسائر.
عاطفيًا: تبدأ الأمور بالتحسن بعد معاناة الشهر الماضي. مع انتقال الزهرة الى برجك تتقبّل ما يقوله الحبيب وتبدو اكثر انفتاحًا من ذي قبل. تلتقط الاشارات الايجابية، وتستعيد سلامك الداخلي الامر الذي يشجعك على ايجاد التسويات وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب.
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