«هل الأم بتاكل لشخصين أثناء الحمل؟».. طبيب نساء يجيب عن السؤال

القاهرة - سمر حسين - ماما

أسئلة عدة تدور على ذهن الأمهات خاصة أثناء فترة الحمل، عن طبيعة الأطعمة التي تتناولها والمشروبات وكيفية حصول الطفل داخل جوف رحمها على التغذية الملائمة له خلال الـ9 أشهر، وعن المعتقدات التي يرددها البعض، مثل «كلي كويس..انتي بتاكلي لشخصين»، وهي التي تتردد على الألسنة من الجدات والأمهات لبناتهن خلال الحمل، للمحافظة على نظامها الغذائي الذي يتغذى عليه الجنين.

غذاء الجنين داخل رحم الأم

الدكتور أحمد عبدالمجيد، استشاري النساء والتوليد، حدد خلال استضافته في برنامج «جروب الماميز» نصائح للأمهات حديثي الولادة سواء القيصرية أو الطبيعية، إذ يقول: «الأم مبتاكلش غير لنفسها فقط، لأن الجنين ربنا خلقه ووفر له كامل احتياجاته وكامل الغذاء الذي يحصل عليه من الأم عن طريق الحبل السُري، وكل الهرمونات التي تخرج من المشيمة أو الخلاص مسخرة لخدمة الجنين على حساب جسم الأم، هيحسب البروتين والجلوكوز والدهون والحديد، وبالتالي حينما تأكل الأم بشكل مناسب فهي تعمل على تعويض المخزون الذي يؤخذ منها، وكذلك التغذية السليمة وحينما تحصل على الحديد فهي تعوض المخزون الذي يُفقد منها».

حقيقة مقولة «كلي كويس..انتي بتاكلي لشخصين»

وأشار الدكتور أحمد عبدالمجيد، خلال اللقاء في الرد على السؤال الذي طالما دار في الأذهان وحقيقة مقولة: «كلي كويس..انتي بتاكلي لشخصين»، قائلًا: «الأم حينما تقوم بالرضاعة لعامين للاطفال فهي تعيد مخزونها لحالته الطبيعية والمعتادة، كونه كان يستهلك طوال فترة الحمل».

نصائح للأمهات بعد الولادة القيصرية والطبيعية

وعن أهم النصائح الذي ينصح بها الأمهات سواء الولادة الطبيعية أو القيصرية، قائلاً: «لا بد من المشي وممارسة الرياضة بجانب شرب السوائل، لأن السيدات خلال فترة الحمل عُرضه للتجلط وهو يزيد خلال فترة أول 40 يوما بعد الولادة، الخطأ هو ملازمة السرير طوال تلك الفترة، للتغلب على الأوجاع المختلفة بالتغذية السليمة بالإضافة لتناول الفيتامينات المطلوبة لالتئام الجروح».