نصائح اتبعيها لتنظيم وقت نوم رضيعك.. «دلكي جسمه بالزيوت العطرية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يحتاج الرضيع إلى رعاية جسدية ونفسية، لكن من أكثر الأشياء التي تزعج الأمهات هي عدم انتظام نوم رضيعها، ما يؤدي إلى إزعاجها وتوترها من قلة النوم والسهر طول الليل، تزعج هذه المشكلة أغلب للأمهات، ولراحتك سنوفر لك بعض النصائح لتنظيم وقت نوم رضيعك حسب ما أوضحته أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، شيماء طلال، أثناء استضافتها في برنامج «هي وبس»، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

العمر المناسب لتنظيم نوم رضيعك

يكون نوم الرضيع متقطع على مدار اليوم بأكمله، ذلك الأمر يعد مهلك للأم، ومن علامات حاجة رضيعك للنوم هي العياط بشكل هستيري أو اللعب في أذنه بكثرة أو إحمرار وجهه، وعلى الأم أن تنظم نوم رضيعها بداية من شهره الرابع، ويعد أنسب وقت لأنه حينها يقل عدد ساعات نوم طفلك، ويكون ذلك بتعويده بيلوجيًا بوقت نومه.

نصائح اتبعيها لتنظيم نوم رضيعك

لتنظيم وقت نوم رضيعك، عليك أولًا تقليل أوقات نومه وسط النهار من 5 مرات إلى مرتين، يكون الأمر متعبا في بدايته، لكن الرضيع سيتعود على ذلك فيما بعد، وقت النوم ابدأي بتخفيف أنوار منزلك ليساعد رضيعك على الشعور بالنعاس، إذا كنتي في فصل الصيف يسكون من الجيد تدليك جسم رضيعك بالزيوت العطرية الطبيعية لتهدئته، دندني مع طفلك بصوت رقيق، أو أقرأئي القرءان له، ولنجاح هذا بشكل فعال يجب أن يجعلي وقت النوم له روتين ثابت محدد ومعروف لضبط الساعة البلوجية الخاصة بطفلك وتجنب المعاناه معه في النوم.