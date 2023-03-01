فوائد غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة.. «ماترميهاش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر الشاي من أكثر المشروبات التي يجمع عليها الكثير داخل مصر وخارجها، خاصةً بعد تناول الوجبات المختلفة، كما يحرص على تناولها الكثير من الشباب والشابات أثناء المذاكرة أو خلال العمل باعتباره يعمل على ضبط المزاج والحالة النفسية لهم، كما تقوم ربات المنازل بالاحتفاظ بأكياس الشاي المستعملة داخل المنزل لاستخدامها في الكثير من الأغراض المختلفة.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية فوائد غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة، وفق موقع«بيزنس إنسايدر» الأمريكي.

فوائد أكياس الشاي المستعملة

- يمكن أن تساعد أكياس الشاي المستعملة على علاج الجلد من الحروق الناجمة عن أشعة الشمس الحارقة، كونها تحتوي على حمض الثيوبرومين والتانيك.

- يمكن أن تساعد أكياس الشاي المستعملة أيضا، على التخلص من الروائح الكريهة التي تصدر عن سلة القمامة، فيمكن وضعها بأسفلها مع تغييرها أسبوعيًا.

- أكياس الشاي المستعملة، يمكن أن تساهم في التخلص من الأواني المتسخة داخل المطبخ، وتنظيف الأطباق، من خلال وضعها في الماء ونقعها حتى تُسهل عملية إزالة الأطعمة عليه.

- الشاي بمختلف أنواعه خاصة الأخضر، يمكن أن يساعد على نعومة الشعر، وإضفاء جمال وحيوية عليه، من خلال وضع كمية منه في الماء المغلي، ووضعه على الشعر لمدة لا تزيد ع 15 دقيقة، وشطفه بالشامبو.

فوائدها على العين وأناقة الفتيات

ومن بين الفوائد المذهلة لأكياس الشاي المستعملة، هي قدرتها على إزالة الهالات السوداء التي تتجمع حول العين والتي تعتبر من أكثر المشاكل التي تؤرق الفتيات وتؤثر على جمالهم وأناقتهم، وذلك من خلال وضع أكياس الشاي بعد غليها وتبريدها على العيون لمدة 3-5 دقائق، التي تساعد على تقليل الانتفاخ تحت العيون.

يمكن الاستفادة أيضا من أكياس الشاي المستعملة، لصناعة غسول الفم الخاص بالاشخاص، للتخلص من رائحة الفم الكريهة التي تتسبب في الإحراج للكثير ونفور من المحيطين بهم.