الامارات | مسابقات الطهي في مهرجان الشيخ زايد.. بنكهات التراث الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في القرية التراثية في مهرجان الشيخ زايد، العديد من الفعاليات والعروض المتميزة، ومن بينها مسابقات الطهي الشعبي التي تشارك فيها مئات الطاهيات الإماراتيات.

وتتنافس المشاركات خلال المسابقات على إعداد أشهر الأكلات الشعبية الإماراتية على مدى 120 يوماً، طوال مدة المهرجان، وتتضمن فئات عدة من بينها: الجامي، والخضيض، والذوابة، والبزار، والقرص، والآجار، واليقط، والممروسة.

وتتنوّع الأكلات الشعبية المشاركة، ويجب أن تتمتع بنكهات الماضي والطريقة التي كانت تُعد بها قديماً، إذ تستهدف المسابقات التعريف بتقاليد الطهي الإماراتي وحفظها للأجيال المقبلة، والعمل على تشجيع الزائرين والمقيمين على الاهتمام والمعرفة بالمطبخ الإماراتي وتعزيز المأكولات الشعبية عالمياً.

وتزخر القرية التراثية في مهرجان الشيخ زايد بالأجواء التراثية، التي تعكس الحياة الإماراتية قديماً، مع استعراض الحرف الإماراتية القديمة، إضافة إلى مسابقات يومية في الطبخ لأشهر الأكلات الشعبية الإماراتية.

ويعتبر جناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية من أبرز علامات مهرجان الشيخ زايد كل عام، للدور المهم الذي تقوم به المؤسسة وما تقدمه للمهرجان من جهود لأجل إيصال رسالته التثقيفية إلى أبناء الإمارات والجمهور والزوّار من مختلف الجنسيات على أرض الدولة.