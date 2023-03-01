الامارات | «السلام» رسالة تسامح من الإمارات إلى العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت «خولة للفن والثقافة»، الفنان والخطاط الياباني الشهير، جويشي يوشيكاوا، الحاصل على العديد من الجوائز العالمية، وذلك ضمن سعيها إلى استقطاب الفنانين العالميين لدولة الإمارات، وحرصاً على تعزيز التواصل والتلاقي الثقافي والفني بين شعوب العالم.

وقدمت حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، سموّ الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة خولة للفن والثقافة، في هذه المناسبة، وبالتعاون مع الخطاط الياباني جويشي يوشيكاوا، لوحة فنية خطية كلاسيكية حملت عنوان «السلام» باللغتين العربية واليابانية، وذلك ضمن احتفالية نظمتها «خولة للفن والثقافة»، بحضور وفود دبلوماسية.

وأعربت سموّ الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، عن سعادتها باستضافة الفنان والخطاط الياباني الشهير جويشي يوشيكاوا، الذي يعكس جهود «خولة للفن والثقافة» في الإسهام في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع.

وأكدت حرص «خولة للفن والثقافة» على استضافة المبدعين والفنانين العالميين، بهدف تعزيز التفاعل الفني والثقافي والحضاري، والتقاء الفنانين مع بعضهم والفنون بأشكالها.

وأوضحت سموّها أن «لوحة (السلام) تحمل أبعاداً أوسع من كونها عملاً فنياً مشتركاً، فهي رسالة تسامح وسلام تنطلق من الإمارات عاصمة المحبة إلى العالم».