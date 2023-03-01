الامارات | جديد «سوذبيز دبي».. لوحات ومجوهرات وأحذية «الأسطورة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «دار سوذبيز» في مقرها بمركز دبي المالي العالمي، أمس، عن قطع فنية نادرة من حول العالم، بدءاً من اللوحات، مروراً بتذكارات قديمة ومجوهرات متلألئة وساعات متطوّرة، وصولاً لقطع نادرة من العالم الإسلامي، وذلك قبل بيعها في مزاد لندن. كما يقدم المعرض الذي يستمر حتى بعد غد، مجموعة من أحذية أسطورة كرة السلة مايكل جوردن، والتي تعرض للمرة الأولى في دبي.

وسيطرح في المزاد أكثر من 80 عملاً فنياً من مجموعة «الزياني للفنون من الشرق الأوسط»، وهي من الأعمال التي كانت معلقة في منزل العائلة بالبحرين، وتجمع بين الذوق الرفيع والانتقائية والندرة. وينحدر فنانو هذه المجموعة من دولة عدة، وتضم المجموعة لوحات لعبدالهادي الجزار وحسن حجاج وفخر النساء زيد وحاتم المكي ومحمود موسى وفؤاد كامل وجاذبية سري وفريد بلكاهية.

وقالت المستشارة في «سوذبيز» الشرق الأوسط، مي الديب، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المزاد يحرص على زيادة الأعمال المعروضة في دبي، كونها سوقاً مهمة تجتذب كثيرين من المقتنين في المنطقة»، مضيفة حول اللوحات الفنية: «ستطرح الأعمال المعروضة ضمن ثلاثة مزادات في لندن، وسيبدأ الأول في 25 أبريل المقبل، وستباع فيه مجموعة الزياني التي تضم لوحات نادرة، ومنها بورتريه لعبدالهادي الجزار، إلى جانب لوحة فخر النساء زيد، التي باتت أعمالها من اللوحات التي يصعب الحصول عليها».

وأشارت إلى أن الأحذية الخاصة بمايكل جوردان من القطع المهمة جداً في المزاد، وهي فرصة نادرة للجمهور لرؤية قطع تحمل قيمة متحفية، لافتة إلى أن المزاد يقدم أيضاً مجموعة من المجوهرات الآتية من جنيف ونيويورك وهونغ كونغ، وتضم قطعاً مميزة، ومنها أكبر ألماسة صفراء في السوق. وأكدت أن المجوهرات تجذب المقتنين تماماً كما اللوحات، لأنها تحمل قيمة متحفية، وتحافظ على قيمة الاستثمار عبر الزمن.

مي الديب:

• «نحرص على زيادة الأعمال المعروضة في دبي، كونها سوقاً مهمة تجتذب كثيرين من المقتنين في المنطقة».

«عام جوردان»

يقدم المزاد أحذية مايكل جوردن، الذي حقق الكثير من الألقاب، إذ أنتجت شركة «نايكي» أول حذاء من مجموعة Air Jordan، وأطلق عليه «Air Jordan I» ليستخدمه اللاعب الأسطورة خلال الموسم، الذي حصل فيه على جائزة أفضل لاعب في دوري الجامعات في عام 1984 مع فريق «شيكاغو بولز».

واحتفالاً بذكرى «عام جوردن» في القرن الـ21، وهو رقم القميص الذي كان يلبسه، تقدم «دار سوذبيز» مجموعة «The Dynasty»، التي تضم حذاءً واحداً من أحذية Air Jordan التي ارتداها جوردن خلال نهائيات عدة.