الامارات | متحف المستقبل.. للرحلة فرحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتسامات عائلية، وفرحة تعلو كل الوجوه، استعداداً للاستمتاع بالرحلة المبهرة في «متحف المستقبل» بدبي.. «أجمل مبنى على وجه الأرض»، والصرح الذي يستقطب الزوّار والسيّاح من حول العالم، ويصحبهم في جولة بين عوالم وابتكارات الغد المشرق، وسط روبوتات تتفاعل، وتجارب خلابة تتنوّع بين جنبات المتحف.