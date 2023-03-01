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الامارات | متحف المستقبل.. للرحلة فرحة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتسامات عائلية، وفرحة تعلو كل الوجوه، استعداداً للاستمتاع بالرحلة المبهرة في «متحف المستقبل» بدبي.. «أجمل مبنى على وجه الأرض»، والصرح الذي يستقطب الزوّار والسيّاح من حول العالم، ويصحبهم في جولة بين عوالم وابتكارات الغد المشرق، وسط روبوتات تتفاعل، وتجارب خلابة تتنوّع بين جنبات المتحف.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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