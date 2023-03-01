الامارات | 4 أجنحة بلمسة الاستدامة.. في متحف الشندغة بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت أخيراً «أكسيونا للهندسة الثقافية» تنفيذ أربعة أجنحة في متحف الشندغة بدبي، بأفكار تراعي مفهوم الاستدامة، ويعد المكان متحفاً تراثياً على طراز عالمي يقع في قلب منطقة دبي التاريخية. ويهدف المتحف إلى تعزيز التراث التاريخي والفني والثقافي للمدينة، من خلال التقنيات المبتكرة. ويتكون المتحف من تجمع لعدد 17 داراً تاريخية، وتشمل الأجنحة الأربعة: «التقاليد، والعيش في البر، ودار المأكولات الشعبية، ودار الشعر».

ويستكشف «جناح التقاليد» التقاليد المختلفة في الثقافة الإماراتية، ومن أبرز معالم الجناح بيت الحِرف التقليدية، حيث يمكن للزوّار تعلم التطريز أو التلى (حِرفة يدوية إماراتية تقليدية) أو استخدام النول. وتعرض دار الجمال والزينة التقليدية كل من الزي التقليدي وطرق التزيّن في دبي. وتعرض دار المجوهرات التقليدية مواد قطع المجوهرات وتقنيات صنعها وتصاميمها، بما في ذلك القطع المصنوعة من الذهب والفضة واللؤلؤ والأحجار الكريمة، والتي ارتدتها أجيال من النساء الإماراتيات.

ويعرض جناح «العيش في البر» كيفية استخدام الإماراتيين للموارد الطبيعية وتقاسمها للازدهار وبناء المجتمعات في بيئات الأراضي المختلفة في دولة الإمارات، بما فيها البيئات الصحراوية والساحلية والجبلية.

ويلقي المعرض الضوء على سبعة موضوعات رئيسة: الأرض، التعبيرات، المياه، الحياة النباتية والحيوانية، التجارة، الرحلات، وحديقة المناظر الطبيعية.

ومن أبرز ما يميز جناح «العيش في البر» العروض التفاعلية التي تتيح للزوّار تجربة البيئات المختلفة لدولة الإمارات.

أما منطقة حديقة المناظر الطبيعية فهي مساحة رائعة تعرض فيها النباتات المحلية لدولة الإمارات. وتضمنت الحديقة أنظمة الري التقليدية التي استخدمت لقرون عدة في المنطقة.