الامارات | مبدع من «أجيال المستقبل» يحارب التنمر بالحكايات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظَّم مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، جلسة حوارية بعنوان «بأناملهم الصغيرة»، في مصنع كلباء للثلج - كافيه فن، استضافت الطفل سعود أحمد الكعبي، الحائز المركز الأول في جائزة «أصوات أجيال المستقبل» لمنطقة الشرق الأوسط، في حديث حول رحلته مع الكتابة، حاوره خلاله الإعلامي وديع محمد.

وأكد أنه مر بتجربة رائعة مع الكتابة، أثمرت عن فوز قصته «سعود ولعبة الشطرنج»، بالمركز الأول.

وأوضح سعود أنه في كتابته عن التنمر يقدِّم حلولاً عملية بناءً على السرد القصصي، من خلال إبراز نماذج تعطي الأطفال فكرة حول عواقب التنمر، ويأمل في إرسال رسالة إلى الأطفال مفادها أن المتنمرين يمكن أن يتسببوا عن غير قصد في ضرر جسيم لضحاياهم، وفي المقابل، يؤكد أن ضحايا التنمر يجب أن يشعروا بالثقة بقدراتهم على المواجهة من خلال تنمية مهاراتهم وتفوقهم.