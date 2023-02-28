أخطاء يرتكبها أغلب الآباء في تربية أطفالهم.. نصائح مهمة لتجنبها

القاهرة - سمر حسين - ماما

من الممتع أن تربي طفلك بطريقة صحيحة وسليمة منذ يومه الأول، إذ هي الأصعب، لعدم وجود خبرة سابقة فيما تفعل، وأغلب الآباء يخطئون يرتكبون بعض الأخطاء عند تربية أولادهم وهم يجهلوها، ولذلك في السطور القادمة سنوفر لكم أبرز الأخطاء التي يرتكبها الآباء وكيفية تجنبها، حسب ما نشر على موقع «natural-food».

الخوف على طفلك من أي شيء يشعرك بالخوف يكون طبيعيا، لكونه صغير لا يستطيع حماية نفسه من أي شيء، وقد يصيبه ويكون بحاجة إلى حمايتك في جميع الأوقات، لكن لا تقلق بشأنهم فهم أقوى بكثير ما نعتقد، فكل ما عليك هو الاستمتاع معهم بقضاء الأوقات والحرص على الاهتمام بهم دون خوف، لأنه سيجعلك شخص قلق.

يعد بكاء الأطفال غريزة طبيعية لهم، فهي أداة للتعبير عن ما يشعرون به، وذلك لأنهم لا يستطيعون التعبير عما بداخلهم، فعند بكائهم لا تحاول إيقافهم عنه، فيجب عليك محاولة فهم ما يريدون التعبير عنه واحتضانهم.

عدم تدريب طفلك على مواعيد النوم وهو رضيع

يجب عليك بعد إتمام رضيعك شهره الرابع أن يتعود على الاسقلال والنوم لوحدهم دون وجود أحد أبويه بجانبه وفي أوقات محددة، وإذا أهملت ذلك في شهوره الأولى سيكون الأمر صعبا فيما بعد.

التغذية عند طلبه

يعتقد العديد من الأباء أن أطفالهم يعبرون عن شعورهم بالجوع عند بكائهم أو الاستيقاظ من النوم في الليل، وهذا غير صحيح، فالرضيع يحتاج إلى الرضاعة كل ساعتين أو ثلاثة، وكذلك الطعام عندما يكبرون.

البقاء في المنزل دائمًا

يحرص بعض الأهالي البقاء في المنزل خوفًا عليهم من إصابتهم ببعض الأمراض، اعتقادًا منهم أن جهازهم المناعي ضعيف، ويسهل عليهم الإصابة بالأمراض، لكن هذا الأمر خاطئ لأن الهواء النقي والتعرض لأشعة الشمس مهم جدًا لصحة طفلك.