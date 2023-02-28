اكتشاف علاج جديد لمرضى الباركنسون..«هينشط خلايا الأعصاب»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مرض باركنسون عبارة عن اضطراب يصيب الجهاز العصبي والأجزاء التي تسيطر عليها الأعصاب، ويسبب بطئًا في الحركة وتبدأ الأعراض تنتشر في الجسم، ويؤثر عليها تدريجيًا، وتكون مصاحبة لظهور رعشة في المفاصل، وعلى إثر هذا كشفت دراسة أجراها باحثو كلية الطب بجامعة ميريلاند، أن العلاج بالموجات الصوتية، يسهم بفاعلية في علاج مرضى الشلل الرعاش، ويؤدي إلى تحسن كبير.

علاج مرض باركنسون بالموجات فوق الصوتية

وفي هذا الصدد قالت ياسمين علي، استشاري المخ والأعصاب، لـ«هُن»، إن مرض باركنسون يأتي بسبب الحالة التنكسية في الدماغ والأعصاب، ويرتبط بأعراض حركية وفقد مادة الدوبامين بالجسم وكثرة التعرض إلى الضغط على الدماغ، وأكثر من 80% من الحالات يكون بسبب حالات جينية، ويؤدي التصلب في الساقين إلى سبب الرعشة، والعلاج بآلية الموجات فوق الصوتية، واستخدامها لتنشيط الخلايا يعد الأداة المُثلى لمعالجة الخلايا الجسدية والأطراف، والأعراض المرتبطة بالمرض.

أعراض مرض باركنسون

الأعراض الحركية:

- الحركة البطيئة.

- الرعشة.

- ‏التصلب.

- ‏عدم توازن الجسم.

- عدم قدرة على الاتزان.

- بطء حركة المشي.

- تيبّس العضلات في أي جزء من الجسم، ويمكن أن تكون العضلات المتيبسة مؤلمة وتحد من نطاق الحركة

الأعراض غير الحركية:

- ‏ الضعف الإدراكي.

- الاكتئاب.

- التوتر الشديد.

- مشكلات النوم.

- ‏الأرق المتواصل.

- تغيرات وترديد الكلام.

مرض الباركنسون

ونوهت بأن علاج مرض باركنسون أيضًا يكون من خلال تمرينات بسيطة في المنزل، ويجب التوجه إلى الطبيب واستخدام الفحوصات التصويرية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي وتصوير الدماغ بالموجات دومًا، لأن ذلك يساعد على معرفة إذا كان يوجد اضطرابات أخرى مصاحبة لاضطراب الأعصاب.

وأضافت أنه يجب الانتباه إلى التغييرات في نمط الحياة، وهي كالتالي:

- التركيز على التوازن.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

- تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، إذ أن ذلك مفيدًا للأعصاب والعظام.