ماذا سيحدث لك إذا لم تتكلم لمدة 7 أيام؟ مشكلات عصبية ونفسية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ماذا سوف يحدث لك إذا لم تتكلم لمدة 7 أيام؟ بات سؤالا دارجا بين الكثير من الأشخاص، يرغبون في الوصول إلى إجابة مقنعة لهم، خاصة الرجال الذين يتمنون العيش في هدوء وسلام داخل المنزل بعيدًا عن المشكلات أو الضغوطات الزوجية، سواء بينهم وبين الزوجات أو بين الأبناء، والتي تعكر صفو الحياة.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، ماذا سوف يحدث لك إذا لم تتكلم لمدة 7 أيام، وما هو أضرار الصمت الطويل، وفق الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي لـ«هُن»، إذ تقول: «يعتبر الصمت واحد من الطرق التي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص في محاولة للتخلص من مشكلة ما أو من ضيق يمر به، ما يجعله يلتزم الصمت، حتى يتسطع إعادة الحسابات من كثير الأمور، وهناك صمت مؤقت وآخر طويل».

أضرار الصمت الطويل

كما تحدثت أيضا عن أضرار الصمت الطويل، على الصحة والجسم والنفسية، مضيفةً: «يمكن أن يعاني الشخص من القلق الاجتماعي بخلاف الخجل، ما يجعله يقرر الصمت وعدم الحديث، ما يمكن أن يؤثر بالسلب على الأحبال الصوتية، بخلاف عدم القدرة على التعبير عن ذاته وعن رغباته، بخلاف الإصابة بالاكتئاب، فهو يؤثر على الجانب النفسي والروحي، بخلاف مواجهة مشكلات في الذاكرة أو التفكير، مع حدوث آلام في الحلق، مع عدم الارتياح».

هل قلة الكلام تؤثر على الصوت؟

وكان تحدث الدكتور هشام منصور، أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، لـ«هُن»، عن هل قلة الكلام تؤثر على الصوت، وما هي العوامل التي تؤثر على الأحبال الصوتية، إذ يقول: «أهم العوامل التي تؤدي إلى التغير في الصوت هي التهابات المجاري التنفسية العالية، سواء فيروسية أو بكتيرية، الممارسات الخاطئة مثل التدخين أو المشروبات الخاطئة مثل الحديث بصوت عال، كما يمكن أن يتأثر ايضا بحدوث اضطرابات وخلل في الجهاز العصبي والدماغ، بجانب تلف الأعصاب، مع الشعور بالإرهاق الشديد ومشكلات نفسية».