دراسات توضح فائدة الفاصوليا البيضاء.. «بروتين نباتي أفيد من الحيواني»

القاهرة - سمر حسين - صحة

صحن الطعام يجب أن يحتوي على البقوليات للاستفادة من فوائدها وللوقاية من خطر بعض الأمراض التي يعرض لها الإنسان للإصابة بها، والفاصوليا من أشهرها، إذ كشفت العديد من الدراسات الحديثة أنها تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وسنوضح ذلك في السطور القادمة حسب ما نشر على موقع «DW» وما أكد عليه أستاذ علوم الأغذية، محمد الحوفي.

فوائد تناول الفاصوليا البيضاء

وجدت الدراسات الحديثة أن البقوليات تخفض من نسبة الكوليسترول الضار وتزيد من النافع منهم، وتعد الفاصوليا من أبرز تلك البقوليات، كما أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب، لاحتوائها على الألياف ومضادات الأكسدة، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات.

يعمل تناول الفاصوليا على تنظيم مستوى السكر في الدم، ما يكون مفيدا لمرضى السكري، وذلك لاحتوائها على الألياف التي تجعل معدل امتصاص الدم للجلوكوز أبطأ بعد تناولها في الوجبات، ما تساعد على الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب، إلى جانب أنها تعد مصدرا مهما للبروتين النباتي الضروري لبناء العضلات والحفاظ عليها، كما أنه يحتوي على الأحماض الأمينية المشبعة، وذلك بسبب الألياف التي تحتويها ما تساعد على الشعور بامتلاء المعدة لفترة طويلة.

وأكد على ما سبق «الحوفي»، موضحًا أن الفاصولياء الخضراء أو الناشفة تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، فتناوله يعطي الشعور بإمتلاء المعدة والشبع، وذلك لأن معدل امتصاص المعدة لها وللمياه التي تحتويها يكون بطيئ، وكذلك يقلل من امتصاص الكوليسترول الضار من الأوعية والشرايين وتوابعه الضارة المصحوبة، وتعد الفاصولياء من أهم البروتينات النباتية المفيدة لمرضى داء السكري، وذلك بسبب الألياف التي تحتويها، كما أنها تحتوي على البروتين النباتي، ولا تساعد على تغيير مستوى السكر في الدم على عكس الحيواني، وذلك يجعل تناولها مهما للوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب.