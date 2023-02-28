ابنة يوسف شعبان في الذكرى الثانية لوالدها: «كنت بتفرج عليه بمواعيد وبحب أدواره الشقية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أميرة من العائلة الملكية، ابنة واحد من أهم فنانين العصر والوسط الفني، الذي استطاع إثبات مهارته في العديد من الأعمال سواء داخل المسرح أو السينما والتلفزيون، لعل من بينها دوره الشهير في مسلسل «رأفت الهجان»، بدور محسن ممتاز، إنه الفنان يوسف شعبان، الذي تزوج من الأميرة «سايناي»، التي اختار والدها اسمها بعناية كبيرة ولشدة حبه في وطنه.

يتزامن اليوم 28 فبراير، الذكرى الثانية لوفاة الفنان يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا في 2021، عن عمر ناهز الـ90 عاما، إثر معاناة مع فيروس كورونا المستجد، بمستشفى العجوزة.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، كواليس وحكايات الفنان يوسف شعبان، على لسان ابنته«سايناي».

آخر جملة قالها الأب لابنته سايناي

سايناي يوسف شعبان، حفيدة الأميرة فوزية، ابنة إسماعيل باشا شيرين، آخر وزير حربية في عهد الملك فاروق، تحدثت عن جوانب من حياة والدها الفنان الراحل، خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، قائلة: «آخر مكالمة بيني وبينه لما كان في لبنان، زعلانة أنه فقد وعيه قبل ما أشوفه، بس أكيد كانت روحه حاسة بيا وآخر حاجة قالها ليا خلي بالك من نفسك وابقي طمنيني عليكي».

مشاهدة أعماله بإذن ومواعيد

وأشارت إلى طبيعة العلاقة بين والديها وأسرار حياتها مع والدها الفنان يوسف شعبان، قائلة: «التلفزيون مكانش بيتفتح كتير في البيت، لأنهم بيعتبروه تضييع وقت، كان لازم أستأذن الأميرة فوزية قبل ما أشاهد أعمال والدي في التلفزيون، وأحب الأعمال ليا هي بائعة الجرائد، بحب الحاجات اللي كان بيطلع فيها شقي وبيعاكس، كان بيحب رأفت الهجان وعيلة الدوغري، والشهد والدموع، والأعمال الإسلامية جدا كان بيقول لازم الناس تتعلم اللغة العربية صح، كان بابا دائما بيحكيلي، كان الوقت المسموح ليا اتفرج عليه قبل العشاء بعدها ممنوع، وبدخل الأوضة بتاعتي من الساعة 8».