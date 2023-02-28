كواليس ظهور ابنة عاصي الحلاني بفستان كيت ميدلتون: «نفس المصمم وبتعديلات شبابية»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

إطلالة تشبه الملكات والأميرات ظهرت بها «ماريتا»، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، خلال حفل خطبتها على شاب لبناني يُدعى كميل أبي خليل، الذي يعمل في مجال الموسيقى، بفستان من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، الذي تميز بالأناقة والبساطة والجمال ولفتت به الأنظار، الذي يشبه فستان ارتدته كيت ميدلتون، في عام 2019.

فستان كيت ميدلتون وماريتا عاصي الحلاني

كانت الأميرة كيت ميدلتون، ارتدت الفستان التي ارتدته ماريتا عاصي الحلاني في حفل خطبتها عام 2019، خلال حضورها انطلاق سباق الخيول «رويال أسكوت»، في بيركشاير، من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب، الذي صُنع من قماش التول المرهف، وياقته مزينة بشريطة، ذات أكمام، وكانت قد نسقت معه أنذاك حذاء بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك، وحقيبة يد صغيرة، مع قبعة مميزة مزينة بوردة جانبية كبيرة.

إطلالة ماريتا الحلاني

ماريتا عاصي الحلاني، ارتدت نفس الفستان التي ارتدته كيت ميدلتون، مع بعض اللمسات السحرية إذ كان دون أكمام، من اللون اللبني مع الرمادي، شفاف له بطانة، قصير وعليه إكستنشن طويل، نصف كم، برقبة.

وحرصت ابنة الفنان عاصي الحلاني في يوم خطوبتها على الظهور بإطلالة أكثر شبابية تناسب سنها، إذ قامت بإجراء تعديلات تتناسب مع جسدها وعمرها، ناحية الأكمام، وتطريزات الشيفون.

صور وفيديوهات من الخطوبة

العروس ماريتا عاصي الحلاني، كانت شاركت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدد من اللقطات الخاصة بحفل خطبتها، وفيديوهات مع أسرتها خاصة والدها وأرفقت تعليقا عليها قائلةً: «إحساسو فيّي غالي عليّي.. هيدا حبيب قلبي».

يذكر أن الفنانة الشابة ماريتا عاصي الحلاني، فاجأت متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» بصورة تجمعها بمدير الإنتاج في إحدى شركات توزيع الموسيقى، لتعلن خطبتها منه في مدينة باريس الفرنسية، وأرفقت تعليقا قائلة: «قلت نعم لحب حياتي».