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الامارات | جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية تعلن أسماء الفائزات

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة عن نتائج الدورة الخامسة لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في الآداب والفنون للعام 2023.

وفازت الدكتورة وفاء الشامسية (سلطنة عمان)، بالجائزة عن فئة الدراسات الأدبية، وسليمة عبدالله المزروعي (الإمارات) عن فئة الشعر، وكل من آية سالم هويشل وزكية ناصر الشبيبية (سلطنة عمان) عن فئة القصة القصيرة.

 وحظيت هذه الدورة بمشاركات من مختلف دول . ويقام حفل تكريم للفائزات في الثامن من مارس بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، ويتضمن أصبوحة شعرية وجلسة فكرية حوارية وعرضاً مسرحياً وتكريماً للفائزات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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