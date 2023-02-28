أجدد صيحات الأحذية من أسبوع الموضة في ميلانو

على مدار أسبوع، استمتع محبو الموضة بمتابعة أحدث الصيحات بتوقيع أشهر وأكبر دور الأزياء حول العالم، في أسبوع الموضة في ميلانو.

وبما أن الحذاء من أهم إكسسوار الإطلالة الأنيقة، شهدنا إحياء لأحذية كانت بعيدة عن المشهد خلال الفترة الماضية، ويبدو أن موضة الأحذية الرياضية أصبحت من الماضي، وعادت الأخرى الأنيقة ذات الكعب العالي والمظهر الغريب.

فقد عرض المشاركون في أسبوع ميلانو للموضة، أحدث تصاميمهم لأحذية خريف وشتاء 2024 التي من المنتظر أن نشهدها في كل مكان خلال المواسم المقبلة، فعلى سبيل المثال، عرض روبرتو كافالي الأحذية الضخمة ذات الكعب العالي المزينة بالزمرد، مع العديد من الأحذية ذات الكعب الكبير التي رأيناها على المدرج وفي العروض التقديمية.

بينما كسرت دار Diesel الرتابة والكلاسيكية في الأحذية ذات الكعب العالي، بطرح مجموعة خارجة عن المألوف بإعادة الحذاء عالي الساق بقماش الدنيم والمُزين بالجيوب المتعددة، كما قدمت دار بوتيغا فينيتا Bottega Venetta الأحذية القماشية الصوفية بألوان جريئة لتكشف عن موسم مختلف في شتاء 2024.

وقدمت علامة نيكولو بيريتا Nicolo Beretta لأول مرة في أسبوع ميلانو للموضة، أحذية البوت بالساق العالي الذي أطلق عليها اسم "أندرا" تيمنًا بالرمز اليوناني للقوة والشجاعة، وجاءت مصنوعة من الجلد الناعم للساق التي تطوق الفخذ، والكعب المختلف.

وكان للريش نصيب في تعزيز ظهوره بأزياء خريف وشتاء 2024، حتى وصل إلى الأحذية الأنيقة المُزينة بألوان متعددة من دار MSGM التي طرحت مجموعة مختلفة ومتميزة ضمن أسبوع ميلانو للموضة.

من بين المئات الذين قدموا عروضهم على منصات العرض في ميلانو، جمعنا لكِ أحدث صيحات الأحذية التي ستتواجد بكثرة في المواسم المقبلة.

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