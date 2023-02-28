هل طريقة ذبح الفراخ البرازيلي على الشريعة الإسلامية؟ إليك القصة الكاملة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أثار الحديث عن طريقة ذبح الفراخ البرازيلي المجمدة، حالة من الجدل خلال هذه الأيام الماضية، بعد طرح كميات ضخمة منها في السوق المحلية، وخروج شائعات، تزعم بأن طريقة الذبح لا تجرى وفقًا للشريعة الإسلامية، لذا تواصلت «هن»، مع أسامة جعفر عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية.

طريقة ذبح الفراخ البرازيلي

يقول أسامة جعفر، إن طريقة ذبح الفراخ البرازيلي، تجرى على طريقة الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، موضحا: «في البرازيل لا يتحدثوا اللغة العربية، لكن يوجد أجهزة إسلامية هناك، عشان يسموا على الفراخ وهي بتدبح، وهي عبارة عن أسطوانات بتقول (بسم الله، الله أكبر)، قبل الذبح، وعلى كل فرخة بتدبح، فالحقيقي إن الفراخ بتدبح على الطريقة الشرعية الإسلامية، وكل الكلام عن طريقة ذبح الفراخ البرازيلي بعيد عن الحقائق».

طريقة ذبح الفراخ البرازيلي

يؤكد عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أن طريقة ذبح الفراخ البرازيلي المشار إليها، هي الطريقة الوحيدة، لكل الفراخ التي تدخل مصر، مضيفًا إن اتباع ذكر اسم الله عند الدبح، يتم وفقًا للشريعة الإسلامية، وأوضح أن كل الفراخ التي تدخل مصر، يجرى ذبحها على الطريقة الإسلامية، مصاحبة لاسم الله سبحانه وتعالى، خالية من أي أمراض، حفاظًا على سلامة المواطن.

بيع الفراخ البرازيلي

يوضح جعفر، أن الفراخ البرازيلي المجمدة، يجرى ضخها في كل فروع معارض أهلًا رمضان منذ سنوات، كما يجرى عمل عروض كثيرة عليها، فلا حاجة لخوف المواطنين من الفراخ وطريقة ذبح الفراخ البرازيلي، فمصر لا تستورد أي فراخ يتم ذبحها إلا على الطريقة الإسلامية.