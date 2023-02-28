كل ما تريد معرفته عن خشونة الركبة.. شكوى مستمرة عند الفتيات والسيدات

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الفتيات والسيدات يعانين من مشكلات كثيرة في الركبة، والتي تعيق المشي وتتسبب في آلام مستمرة خاصة اللواتي في مرحلة الشباب، إذ لا يستطعن طلوع السُلم أو المشي لمسافات طويلة، بسبب المعاناة من خشونة الركبة، والتي ربما تحدث أصوات وطقطقة في الساق.

خشونة الركبة

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كل ما تريد معرفته عن خشونة الركبة، وأسبابها، التي تعاني منها الكثير من السيدات والفتيات في مقتبل العمر، وعرفتها بإنها من أكثر أمراض العظام شيوعًا وتحدث نتيجة ضعف وتآكل الغضاريف الموجودة بين عظمة الفخذ والساق التي تساعد على تقليل احتكاك العظام.

أسباب خشونة الركبة

- عوامل وراثية

- إصابات سابقة في الركبة

- تقوس في الساقين

- الأمراض الروماتيزمية

- زيادة الوزن

- بعض العادات الخاطئة مثل الجلوس على الأرض باستمرار

وتحدثت الدكتورأمين شلبي، استشاري العظام لـ«هُن»، أسباب خشونة الركبة، كالتالي: «يمكن أن تحدث نتيجة الاصابة بالنقرس أو التشوهات الخلقية، بخلاف الأمراض المزمنة مثل السكري، بجانب التهاب المفاصل الروماتويدي، مع عدم المحافظة على ممارسة الرياضة».

أعراض خشونة الركبة

وعن الأعراض التي تشير للاصابة بخشونة الركبة، قال: «يحدث ألم وتورم في الركبة، بخلاف حدوث صوت طرقعة أو طقطقة فيها والتي تعتبر الشكوى الأساسية لكثير من السيدات والفتيات باختلاف المراحل العمرية، مع حدوث إحمرار ودفء في المنطقة ذاتها لمعرفة السبب لها والتي ربما تحدث نتيجة عدوى».

نصائح للتغلب على خشونة الركبة

ولطرق علاج خشونة الركبة، قال الدكتور أمين شلبي: «يمكن استخدام ضمادات ساخنة أو باردة، من خلال الثلج لمدة 15 دقيقة، لتخفيف حدة الآلم والتورم، كما يمكن اللجوء إلى ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية وشد الركبة والعضلات، وفي حالة زيادة الوزن يجب اتباع نظام صحي كونه يؤثر على الركبة بسبب الضغط الزائد على الركبتين، كما يمكن ارتداء الأحذية الخاصة التي تعمل على تخفيف الضغط او استخدام عكاز للمساعدة في المشي».