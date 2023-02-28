قواعد إتيكيت السفر والطائرة.. 8 أدوات لا تنسى وحقيبة للطوارئ

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يشمل فن الإتيكيت، قيم كثيرة من معايير الذوق العام، يجب مراعاتها من جانب كل فتاة أو سيدة، وتحرص كثير من النساء على التعامل بشكل جيد وجذاب خلال الحياة اليومية، إذ يريدن دائمًا معرفة كيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية، كما يبتغين التفنن في ارتداء الملابس، وهناك إتيكيت خاص بالسفر وركوب الطائرة، يجب أن تكون الفتيات مُلمات به.

ويستعرض «هُن» إتيكيت السفر بحسب الكتاب المترجم «إتيكيت الهوانم» للكاتبة فلورنس هارتلي، التي خصصت أعماله في شؤون النساء.

إتيكيت السفر

- يجب التحضير مسبقًا قبل السفر.

- ‏من الإتيكيت، عند البدء في رحلتك، أن يكون لديك مبلغ كاف من المال لتغطية جميع نفقاتك، مع الاحتفاظ بمبلغ بسيط في جيب ملابسك للنفقات العرضية.

- ‏ضعي في حقيبة صغيرة فرشاة الأسنان والأظافر وبعض الصابون، مع فرشاة شعر ومشط، وبعض الدبابيس، ودبابيس الشعر، ومرآة صغيرة، وبعض المناشف.

- ‏في هذه الحقيبة، احملي أيضًا بعض البسكويت أو السندويشات، إذا كنت ستقضين وقتًا طويلًا ستحتاجين إلى طعام.

‫ - في حقيبة السفر ضعي الملابس بطريقة مرتبة حتى يمكنك الوصول إلى ما تحتاجينه بسهولة ويسر.

- من الأفضل أن يكون اسمكِ وعنوانكِ محفورًا على لوحة حقيبتك مع وضع بطاقة بيضاء عليها اسمكِ والعنوان الذي ستسافرين إليه بأحرف واضحة.

- من الإتيكيت ‏إذا كنتِ تحملين رواية أو مجلة، فمن الأفضل أن تحمليها في حقيبتك الصغيرة، ولا تفتحي الحقيبة الكبيرة.

- ‏ إحدى القواعد التي يجب مراعاتها دائمًا في السفر هي الالتزام بالمواعيد استيقظي مبكرًا بما يكفي ليكون لديك متسع من الوقت لترتيب كل ما هو ضروري لرحلة اليوم.

- من القواعد التي يجب مراعاتها دائمًا في السفر هي الالتزام بالمواعيد.

- ‏ استيقظي مبكرًا بما يكفي ليكون لديك متسع من الوقت لترتيب كل ما هو ضروري لرحلة اليوم.

- ‏يُفضل دائماً عند السفر ارتداء ملابس بسيطة ومريحة أيضًا كذلك الحذاء يجب أن يكون مريحًا، خاصةً في ساعات السفر الطويلة.

- ‏ من الإتيكيت، عند السفر بالسيارة، حاولي عدم تكرار الأسئلة للسائق، مثل «أين نحن الآن؟» «متى نصل؟» إذا كنتِ مرهقة، فإن نفاد الصبر هذا سيجعله غير منتبه في الطريق.

‏- في حالة السفر بمفردكِ، اختاري إن أمكن، مقعدًا بجوار سيدة أخرى، حيث تشعرين براحة أكبر وتتحركين في مقعدك دون إحراج، كما يمكنك التعرف عليها وتقصير الوقت بالمحادثة.

إتيكيت الطائرة

- عند السفر بالطائرة، احملي حقيبتك أمامك وانخفضي إلى الأرض وأنت تمشين في الممر بحثًا عن مقعدك، إن حملها إلى جانبك سيؤدي حتمًا إلى إصابة.

- استخدمي المساحة العلوية فوق صف المقعد الخاص بك لا تضعي حقائبك في الجزء العلوي من مقدمة الطائرة إلا إذا كنت جالسة في ذلك الصف.

- ‏يعد أخذ مساحة التخزين الخاصة بالركاب الآخرين أمرًا وقحًا ويمكن أن يؤخر المغادرة أثناء بحثهم عن مكان لوضع الحقائب.

- حافظي على مقعدك مستقيمًا على الأقل حتى يتم إخبارك أنه يمكنك إمالته لا تقومي بإمالة الكرسي للخلف بمجرد صعوده إذا قررت إمالة مقعدك عندما تستطيعين، فافعلي ذلك ببطء

- تذكري إعادة المقعد إلى الوضع العمودي أثناء حصص الوجبات والمشروبات.

- تجنبي التورط إذا انتهك الراكب آداب السلوك عن طريق القيام بشيء مثل الضرب المستمر بمقعدك أو شده للخلف، ورفض طلبك المهذب بعدم القيام بذلك، بدلاً من ذلك، اطلبي من مضيفة الطيران التعامل مع هذا الأمر.