الامارات | اضطراب الشره القهري للطعام.. هل يستلزم الخضوع للعلاج النفسي؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للطب النفسي وطب الأعصاب بأن اضطراب الشره القهري هو اضطراب نفسي يصيب النساء في الغالب، ويعني تناول كميات كبيرة من الطعام تزيد عما يحتاج إليه الجسم، ما يؤدي غالباً إلى زيادة الوزن بصورة كبيرة.

وأوضحت أن أسباب الإصابة بنوبات الشره هذه يمكن أن ترجع إلى الشعور بالخوف أو الغضب أو الإحباط أو الحزن وانخفاض الثقة بالذات وقلة الدعم الاجتماعي وكذلك الإصابة بأعراض الاكتئاب.

وغالباً ما يلجأ المرضى إلى نوبات الشره هذه كوسيلة للشعور بالراحة النفسية، ولكنهم غالباً ما يخجلون من أنفسهم ويدخلون في نوبات اكتئاب شديدة بعد ذلك. وإلى جانب العبء النفسي الناتج عنه، يمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى الإصابة بالأمراض الناتجة عن زيادة الوزن كارتفاع ضغط الدم مثلاً، لاسيما إذا لم يتم الخضوع للعلاج بشكل مبكر.

وأشارت الرابطة إلى أن أولى خطوات العلاج من هذا الاضطراب النفسي تتمثل في إدراك المريض أنه مصاب بأحد اضطرابات الأكل، التي تستلزم الخضوع للعلاج.

ويلعب العلاج السلوكي المعرفي دوراً كبيراً في علاج هذا الاضطراب؛ إذ يتعلم المريض خلال العلاج كيفية إدراك المواقف، التي يلجأ فيها إلى تناول الطعام للشعور بالراحة النفسية، كي يمتنع عن القيام بذلك ويلجأ إلى وسائل أخرى صحية كممارسة الرياضة أو إحدى تقنيات الاسترخاء مثل التدريب العضلي التقدمي، الذي يتم خلاله شد العضلات وإرخاؤها على نحو مقصود.