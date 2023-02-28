نانسي عجرم تتألّق بإطلالات جريئة بالفستان القصير

رغم أن نانسي عجرم تُفضل عادة الأزياء باللمسات البسيطة ذات الطابع الكلاسيكي، لكننا لاحظنا في الفترة الأخيرة تمردها على هذا الطابع قليلاً من خلال القصات التي تختارها، والتي تأتي بلمسات عصرية جريئة ومبتكرة، على غرار خياراتها بالفساتين التي توحي لنا في بادئ الأمر بأنها بقصّة طويلة لكنها تتضمن الستايل القصير المخفي بلمسات مبتكرة. ويبدو بأن نانسي عجرم تتفن في اختيار العديد من الإطلالات بالستايل القصير المبتكر، وأحدثها اطلالتها بفستان جاء تصميمه مشابها للقميص الطويل لكنها ارتدت أسفله شورت وذلك خلال مشاركتها في اطلاق إحدى المنتجات التجميلية، فنلقي نظرة معكم من فريق "هي" على تفاصيل احدث ظهور للنجمة اللبنانية نانسي عجرم مع اطلالاتها السابقة بالستايل القصير المفضل وبإختيارات غير تقليدية.



أحدث إطلالة لنانسي عجرم بفستان قصير مع الشورت

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم شاركت جمهورها على انستغرام في الساعات الماضية بأحدث اطلالة لها ظهرت فيها بأناقة مميزة، وبإطلالة بلمسات مبتكرة. فإختارت ارتداء فستانا قصيرا باللون الفاتح من تصميم ايلي صعب، وجاء بتنورة قصيرة كلوش متصلة بتوب من خلال حلقات معدنية عند الخصر. اما اللمسة البارزة بهذا التصميم فكان إرتداء نانسي عجرم لشورت قصير أسفل التنورة التي جاءت ايضا بفتحات جانبية.

أحدث إطلالة لنانسي عجرم

وبهذا التصميم المبتكر عبّرت نانسي عجرم عن عشقها للأزياء القصيرة بأسلوب جديد وعصري.

نانسي عجرم بستايل التنورة القصيرة من الأمام

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اتجهت في الآونة الأخيرة الى اختيار تصاميم فساتين بلمسات مبتكرة وغير تقليدية، اي بعيدا عن تلك الفساتين الطويلة المنسدلة، فرأيناها مثلا في حفل غنائي لها قبل اشهر قليلة بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإطلالة خاطفة من توقيع Saiid Kobeisy. ارتدت من خلالها فستانا منفوشا باللون الداكن، بستايل تنورة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف، والتي جاءت متصلة بتوب لامع باللون الرصاصي الفضي، بتصميم مكشوف من أعلى، ونسقت نانسي عجرم إطلالتها مع صندل باللون الأسود.

من توقيع Saiid Kobeisy

اطلالة نانسي عجرم من توقيع Saiid Kobeisy

ستايل التنورة القصير من الأمام والطويل من الخلف يعد من صيحات الموضة الجريئة ذات الطابع الشبابي حيث يمكن للمرأة الشابة الإستلهام هذا التصميم.

اطلالة نانسي عجرم من توقيع Saiid Kobeisy

إطلالة نانسي عجرم بفستان أزرق داكن

إطلالة أخرى بتصميم مبتكر تألقت فيها نانسي عجرم ودمجت فيها ما بين الستايل القصير والمخفي في الوقت عينه، فإختارت فستانا باللون الأزرق قد نعتقد للوهلة الأولى بأنه فستان بقصّة طويلة، لكن، قماش التنورة المزينة بالشرائط الطويلة تكشف بأن تنورة الثوب قصيرة لكنها مموهة بهذه الشرائط المنسدلة، وبالتالي فإن هذا الستايل يأتي لمحبات الأزياء القصيرة بستايل مخفي بعض الشيء.

إطلالة نانسي عجرم بفستان أزرق داكن

فستان نانسي عجرم حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب الذي يعد واحدا من مصممي الأزياء المفضلين للنجمة اللبنانية.

إطلالة نانسي عجرم بفستان ازرق فاتح

بين الستايل الطويل والقصير، قد نحتار بأي وصف يمكن ان نطلقه على فستان نانسي عجرم الذي ارتدته باللون الأزرق الفاتح بتوقيع دار الأزياء Elisabettafranchi. الفستان للوهلة الأولى يبدو طويلا لكنه يكشف عن فتحة طويلة يبرز من أسفلها شورت قصير، ليأتي الثوب بتصميم عصري ومبتكر.

بتوقيع دار الأزياء Elisabettafranchi

فستان نانسي عجرم بتوقيع دار الأزياء Elisabettafranchi

فستان نانسي عجرم تميز ايضا بقماشه الفاخر المرصع بحبات الترتر اللامعة، الذي غطى التصميم بالكامل مما أضفى رونقا وبريقا على طلة نانسي التي اكملتها بصندل فضي بالكعب العالي والأشرطة الرفيعة. كما اعتمدت نانسي مع اطلالتها تسريحة الشعر الويفي التي تفضلها وتزينت بأقراط ماسية دائرية

إطلالة نانسي عجرم بفستان أسود بستايل قصير

نانسي عجرم كان لها إطلالة ايضا مبتكرة بفستان أسود من Dolce&Gabbana، تميز بتصميم يجمع ما بين الستايل الطويل والقصير بأسلوب عصري. جاءت قصّة الفستان واسعة من الأسفل يتخللها شق جانبي طويل يكشف عن شورت قصير.

كذلك تميز الثوب بفتحة على شكل حرف الـV محددة بشريط لامع يزين الأكتاف، وأكملت نانسي إطلالتها بصندل مفتوح بالكعب العالي مزينا من الأمام بعقدة فضية براقة.

هذا الستايل يناسب الشابات في السهرات اللواتي يبحثن عن قطع أزياء عصرية وجريئة في نفس الوقت.

نانسي عجرم بفستان بيج مع البوت الطويل

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اتجهت بالطبع الى الفساتين القصيرة بدون تمويه كإطلالاتها السابقة التي ذكرناها، فشاهدناها في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الممثل أمير كرارة، بفستان قصير جدا بتوقيع " Elisabetta Franchi " مرصعا بحبات الكريستال اللامعة ومبطنا باللون اللحمي النيود، وجاء الفستان بقصّة مسحوبة ومحددّة عند الخصر، وبدون أكمام، اما اللمسة البارزة فجاءت من خلال تنسيقها معه حذاء جلديا بعنق طويل باللون البيج النيود حيث خفّف البوت من جرأة الفستان عند الساقين.

مع هذا الستايل، اعتمدت نانسي تسريحة الشعر الويفي بالتموجات العريضة وحافظت على لون شعرها العسلي الاشقر، مع مكياجها النيود المفضل.

إطلالة نانسي عجرم بفستان أسود قصير

الفساتين القصيرة في الشتاء كسرت نانسي عجرم من جرأة تصميمها من خلال تنسيق معها البوت العالي الذي يخفي طول ساقيها. فشاهدناها بإطلالة سابقة لها على انستغرام مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود من توقيع Taller Marmوجاء بستايل ميني فستان مغلق بالكامل عند الجزء العلوي مع أكمام طويلة تنتهي أطرافها بطبقة كثيفة من الريش منسدلة إلى الأسفل، وجاءت الإطلالة منسقة مع حذاء جلدي طويل باللون الأسود أيضًا، لتطل في النهاية بإطلالة لافتة وعصرية.

إطلالة نانسي عجرم بتنورة صفراء قصيرة من الأمام

نانسي عجرم وخلال احدث كليباتها الغنائية "علشانك"، اطلت بالعديد من صيحات الأزياء اللافتة، بينها ظهورها بتنورة من Alexandre McQueen جاء غير متوازية في القصّة، قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف، ومتداخلة بتصميم الكشكش ونسقت معها شورت شبكي أسود كشفت من خلاله عن ساقيها.

إطلالة نانسي عجرم بتنورة صفراء قصيرة من الأمام

مع التنورة ارتدت نانسي توب بصيحة البولكا دوت من Dolce and Gabbana، وانتعلت صندلاً باللون الأسود بالكعب العالي من Scarbina مزينا بشرائط وحبات خرز ذهبية.

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