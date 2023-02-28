ماريتا الحلاني تخطّف الأنظار بفستان أزرق من توقيع إيلي صعب

الإطلالات المتشابهة كثيرة، ولكن مؤخراً لفت إنتباهنا إطلالة الفنانة ماريتا الحلاني في حفل خطوبتها حيث إختارت فستانًا مميّزًا، باللّون الأزرق الباستيل، من توقيع المصمم اللّبناني العالمي إيلي صعب. فستان أعاد بنا الذاكرة لإطلالة سابقة للأميرة كيت ميدلتون، عام 2019، حيث ظهرت بالفستان عينه، ولكن بتفاصيل مغايرة. اليوم سوف نستعرض كلا الإطلالتين، ما هي أوجه التشابه، وما هي الفوارق، ليكون لكِ حرية الإختيار، وإنتقاء أي فستان نال إعجابكِ أكثر.

إطلالة كيت ميدلتون بفستان أزرق من توقيع إيلي صعب عام 2019، لم تكن عادية، فهي إطلالة ملكية بإمتياز. إختارت بها الأميرة كيت، فستانًا بلون زاهي ومشرق، درجة فاتحة من اللّون الأزرق، معتمدة القصة الميدي، الأنيقة التي تختارها بتكرار الأميرات والملكات في كل أنحاء العالم. تنسيق الفستان طبعاً لعب الدور الأساس، حيث إختارت الأميرة كيت، قبعة رأس بجوانب عريضة باللّون نفسه، مما أضفى رونقاً خاصاً ولافتاً على الإطلالة بالمجمل. هذا الفستان أيضاً حمل في طياته الكثير من التفاصيل، حيث يتوزع عليه بشكلٍ متساوي حبات من الكريستال الصغيرة، لتجعل الإطلالة براّقة أكثر. نسقت الأميرة كيت الإطلالة مع أكسسوارات باللّون الفضي الميتاليكي، من حذاء كعب عالي لماّع إلى حقيبة يد صغيرة باللّون الفضي أيضاً.

فستان ماريتا الحلاني

كيت ميدلتون بإطلالة ساحرة بالأزرق عام 2019

ماريتا الحلاني بإطلالة مشابهة بتعديلات لافتة

ماريتا الحلاني، الفنانة اللّبنانية الشابة، وإبنة الفنان اللّبناني عاصي الحلاني، إختارت في حفل خطوبتها مؤخراً، أن تطل بلوك ملكي بسيط وناعم، مستوحية من إطلالة كيت ميدلتون. إطلالة لافتة باللّون الأزرق لماريتا الحلاني، أطلت بها كأميرات ديزني، بفستان طويل واسع من الأسفل وضيق من المنطقة العليا، من عند الصدر والخصر. هذا الفستان يتسم بالبساطة، والإبتعاد عن التعقيدات، حيث إعتمد بقماش التول والدانتيل فقط، لتظهر ماريتا وكأنها أميرة فعلية. الفستان من الأسفل بقماش شفاف بالثنيات يكشف عن الجزء الداخلي المصمم بالدونتيل، الذي أيضاً إعتمد بالقسم العلوي من الفستان. إطلالة لافتة، الأكسسوارات لم تكن واضحة، خصوصاً الحذاء الذي لم نتمكن من رؤيته نظراً لطول الفستان.

فستان ماريتا الحلاني

ماريتا الحلاني بفستان أزرق من حفل خطوبتها

ما هي أوجه التشابه والفروقات بين الإطلالتين؟!

إلى حدٍ ما يمكننا أن نقول أن الإطلالتين متشابهتين كثيراً، فاللّون وحده كفيل بأن يضع الإطلالتين في خانة واحدة. الإطلالة الأساسية لكيت ميدلتون كانت تتميّز بالأكمام الطويلة الشفافة، بينما ماريتا إختارت الأكمام القصيرة المتوسطة، هذا أول فرق واضح بين الفستانين. بالإضافة إلى ذلك فستان كيت ميدلتون إعتمد بقصة ميدي مميّزة، بينما ماريتا إختارت أن يكون الفستان طويل وفضفاض أكثر كونها عروس، وهذا مناسب لها أكثر. كما نلاحظ أن فستان كيت كان يحتوي على أكسسوارات في الجزء السفلي والعلوي منه، على شكل حبوب صغيرة متوزعة بشكلٍ متساوي على التول، وهذا ما لم نراه في فستان ماريتا الذي كان الجزء السفلي منه يتسم بالبساطة أكثر كما جاءت تنورتها طويلة وشفافة.

فستان ماريتا الحلاني



أوجه التشابه بين فستان كيت وماريتا أيضاً كثيرة، أولاً اللّون الأزرق الباستيل هو نفسه. بالإضافة إلى ذلك منطقة الصدر نتشابهة، في قماش الدانتيل المعتمد، بالإضافة إلى عقدة العنق المميّزة مع الياقة العالية. كما يمننا القول أن كيث وماريتا إعتمدتا الحزام الرفيع عند الخصر، لإبرازه بشكلٍ لافت، وتحديده لإطلالة أكثر جاذبية ومفعمة بالأنوثة.

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