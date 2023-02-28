زوجة أحمد عصام تفجر مفاجآت عن الفرح الأسطوري.. «مكانتش عاوزة تعمله»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حفل أسطوري، أول فبراير الجاري، احتفل الفنان أحمد عصام، وزوجته سارة عبد الفتاح، بزفافهما، وسط حضور من نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع، ليصبح حفلا تاريخيا، رغم أنه لم يتم ترتيبه إلا بطاقة من الحب، حيث حضر عديد من النجوم الفن، منهم الفنان تامر حسني، والكينج محمد منير اللذان شهدا على عقد القران، والهضبة عمرو دياب، والفنان محمد حماقي، والفنان حميد الشاعري، وغيرهم.

فرح الفنان أحمد عصام

ظهر عصام وزوجته، أمس، في برنامج «صاحبة السعادة»، على شاشة «Dmc»، وتحدثا عن الفرح، إذ قال الفنان أحمد عصام إن الفرح لم يتم الترتيب له: «سارة اتفاجئت، ومكاننتش تعرف حاجة عن الفرح، ولا تجهيزاته أبدًا، كنا هنكتفي بكتب الكتاب فقط، وكان الفرح بعد تأجيلات كتيرة، وهي مكنتش عاوزة فرح، لكن لما عزمت أصحابي المقربين، لقيت كتير مش قابلين فكرة عدم وجود فرح، ووصلنا لـ50 شخص من صحابي غضبان».

والدته السبب في الفرح

على إثره بات يفكر أحمد عصام في إقامة حفل زفاف، وكان والدته الفيصل الحاسم: «ماما كان نفسها نعمل فرح، وقالت لي عاوزة في الفرح أشوف وشك وهو بيضحك، وأنت تشوفني وأنا مبسوطة، فحسيت أنه فرمان، بأني كلامها واجب وأعمل فرح».

فستان زوجة أحمد عصام

بالفعل أعلن عصام، عن موعد زفافه دون أي ترتيبات، إذ عبرت زوجة أحمد عصام: «الفرح مجهزناش له هو عرف كان عارف كل التفاصيل، أنا الموضوع وقف عندي لحد الفستان والشعر والمكياج، حتى فستان الفرح اتعمل في 15 يوم بالظبط، هاني البحيري كان خارج مصر في باريس، في أسبوع الموضة، والفستان اتعمل على زوم، شوفت الفساتين واختارت واحد، وعملنا عليه بعض التعديلات، وكانت ميسرة الحمد لله».

كواليس حفل الزفاف

واصلت العروس: «الحكاية وسعت واتفاجئت بالفرح، وأنا كنت حابه كتب كتاب بس، لأني بحب الخصوصية، وببعد عن السوشيال ميديا، حتى برغم شغلي إني كنت مصممة فاشون، كان في أكونت خاص بي فقط، هو ما عليه صوري»، واستكمل أحمد عصام تفاصيل حفل الزفاف: «محمد منير كان لازم يشهد هو وتامر حسني أساسي، وبعد كده كان أخويا، وعملنا كتب الكتاب في نفس اليوم، وكان مفيش أي ترتيب، حتى دخلة الفرح اتغيرت ومصطفى حسني كتب الكتاب، فغيرنا مكان الفرح عشان الحضور».

طاقة حب وأمان من الأصحاب

طاقة حب كبيرة، انعكست في إصرار حضور الحفل على المشاركة في تلك الليلة، لدرجة أن حمادة هلال، أتي خصيصا، رغم انتهاء موعد الحفل، إذ قال أحمد عصام: «حمادة، كان مُصر جدًا أنه يحضر، لكن كان في لبنان بيصور المسلسل، وبالفعل جه بعد الفرح في الريسبشن 4 ونص الصبح، وسجل فيديو يقول فيه: أنا لسه مخلص لبنان حالًا، ورحمة أمي أنا لسه نازل من الطيارة مخصوص، والساعة 2 بالليل مكانش في طيارة غيرها»، متابعا: «ورامي صبري قالي مش مهم الشغل، المهم أكون معاك».

زفاف أحمد عصام

أضاف أحمد عصام: «مهما فضلت أرد على الناس، عمري ما هعرف أرد الجميل ده مش فرح مجاملة، ده كان فرح حب، كل الزملاء تكاتفوا بحب وإحساس رائع وقيم نبيلة وبساطة، حتى سارة قالت لي بعد الفرح أنا مبسوطة عشان حضرت يوم تاريخي وخيالي زي ده، وكنت جزء منه، الناس كانت فرحانة بجد، سبحان الله، مكناش عاوزين نعمل فرح، وفرحنا كل الناس»، مضيفا: «أنا مانع السوشيال ميديا، حتى مصممة الميكب، كانت عاوزة تنزل استوري أنا منعت، ومجبتش مصورين سوشيال ميديا، لكني تفاجئت بردود الفعل».

أجمل تعليق على الفرح

كشف عصام، أن أجمل تعليق سمعه عن حفل الزفاف، كان «الفرح كان سعادة لمصر والوطن العربي كله»، مواصلا: «الفرح كان سعادة لينا وكل مصر والوطن العربي، حتى سارة كانت متفاجئة، في وسط الفرح لما راحت تظبط هدومها، وكانت تعبت أوي، طلعت اتفاجئت بتامر حسني بيغني، وتامر حسني فاجئني بفكرة مسلسل نور عيني، كانت لقطة من الفيلم سنة 2010، فالفرح كان على قدر كبير من طاقة الحب».