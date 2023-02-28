توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 فبراير / شباط 2023

ماذا يخبئ الفلك لك اليوم؟ ما هي توقعات برجك اليوم على الصعيد العام وفي الحب وفي العمل؟ ما هي حظوظ برجك اليوم؟ تابعوا القراءة.

1. توقعات برج الحمل اليوم

لا تعتقد أن جهودك غير محل تقدير. قد يكون أولئك الذين تساعدهم متحفظين بشأن قول أي شيء، لكن جهودك لم تضع عليهم. فكر في الأمر مثل البنك. سيكون أصدقاؤك بجانبك عندما تحتاج إليهم.

توقعات برج الحمل اليوم في الحب

أنهم يحتاجون إلى وقت للتفكير في شعورهم تجاه الأحداث في حياتهم في الوقت الحالي. قد تكون قادرًا على استخلاصهم ببعض الاستقصاء اللطيف، لكن محاولة إجبارهم على اعتراف ما ستجعل الموقف أسوأ على الأرجح.

توقعات برج الحمل اليوم في العمل

ليس هذا هو الوقت المناسب للتلاعب بالآخرين أو خياراتهم. سيؤدي القيام بذلك إلى ارتباك هائل في مكان العمل وسيولد قدرًا كبيرًا من الاستياء تجاهك. من الأفضل تجنب هذا النوع من الأشياء تمامًا.

توقعات برج الحمل اليوم في الصحة

قم بتخمير البقدونس والنعناع والقلنسوة، في قدر به بعض الماء. احفظي الخليط في مرطبين في الثلاجة. خذ بضع رشفات قبل النوم أو اسكب بعضها في حمام ساخن.

2. توقعات برج الثور اليوم

تتعزز الرومانسية من خلال العاطفة الناتجة عن علاقة حب مرضية من المحتمل أن تستمر لفترة طويلة. هذه العلاقة نفسها ومشاعرها يمكن أن تولد الإلهام الفني الذي يمكن أن ينتج أعمالًا بجودة تفاجئك حتى أنت.

توقعات برج الثور اليوم في الحب

يشير موقع الكواكب إلى أنه من الممكن أن تجد العلاقات مملة بعض الشيء وتفتقر إلى نوع الحماس والنار الذي عادة ما تجده ممتعًا للغاية. قد لا يكون لهذا علاقة بهم أو بك، ولكن فقط الطقس العاطفي.

توقعات برج الثور اليوم في العمل

حاول ألا تنغمس في دراما الآخرين. سيكون مكان العمل في حالة من الارتباك الشديد، وإذا طرحت الكثير من الأسئلة، فستقع قريبًا في موقف صعب لا يمكنك الهروب منه. البقاء للخروج منه.

توقعات برج الثور اليوم في الصحة

ضع في اعتبارك تشغيل بعض الموسيقى الهادئة والنزول على الأرض وشد عضلاتك برفق. حاول تحويل هذا إلى روتين شخصي والتزم به لبضعة أسابيع. عليك أن تكون سعيدا فعلتم.

3. توقعات برج الجوزاء اليوم

من المحتمل أن يكون محبًا للغاية وداعمًا وقادرًا على تحمل نصيبه من المسؤوليات المنزلية. يمكن أن تصبح أنت وهذا الشخص، إلى جانب أي شخص آخر يعيش معك ، مقربين جدًا وربما أصدقاء مدى الحياة.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الحب

قد تجد أن محاذاة الكواكب الحالية يبدو أنها تخفف من حماسك الرومانسي إلى حد ما. قد تكون هذه فرصة جيدة لأخذ بعض الوقت بمفردك للتفكير في ما يريده كل منكما من حياتك ومن علاقتك مع بعضكما البعض.

توقعات برج الجوزاء اليوم في العمل

يعد عقلك المتزن والطبيعة السلمية أصولًا مهمة. ستؤدي المشكلات غير المريحة إلى حدوث ارتباك في كل مكان. سيكون صوتك هو صوت العقل الذي يبحث عنه الناس. كن المنارة متألقة لإنقاذ الآخرين من الصخور.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الصحة

أنا أتحدث عن ممارسة تمرين جيد للقلب. تعرف على ما إذا كان معارفك الجدد يستمتعون برفع معدلات ضربات قلبهم في بيئة خارجية صحية. ربما أولئك الذين يفعلون ذلك سيصبحون أصدقاء دائمين.

4. توقعات برج السرطان اليوم

تمسك بهذا التوهج الوردي عندما تتعثر الأمور، خاصة في الوظيفة. من المحتمل أن تستمر المشاعر المعبر عنها في هذا الاتصال لفترة طويلة، لذا كن مستعدًا.

توقعات برج السرطان اليوم في الحب

يمنحك موقع الكواكب اليوم فرصة للبدء من جديد، ولكن ليس قبل أن يكون لديك فرز شامل للأدراج وخزانة الملابس. يعد هذا وقتًا رائعًا لمراجعة الماضي وأي علاقات قديمة، وتنظيف منزلك من كل حطام الرومانسيات القديمة.

توقعات برج السرطان اليوم في العمل

تأكد من أنك واضح وصريح مع كل من حولك. هذا ليس الوقت المناسب لإخفاء الأسرار. هناك قدر كبير من الشائعات المتعلقة بالعمل وستجد أن كل ما تحاول إخفاءه سينتهي بنتائج عكسية هائلة.

توقعات برج السرطان اليوم في الصحة

قد تتناول التوت الأسود والطماطم والهندباء الطازجة الصغيرة، إذا أمكنك الحصول عليها والبنجر. اذهب إلى سوق المزارعين أو متجر البقالة وقم بتخزين ثلاجتك ببعض العناصر الصحية.

5. توقعات برج الأسد اليوم

يجعل من الصعب التركيز على أشياء أخرى. من المحتمل أن تقضي اليوم في التطلع إلى الوقت الذي يمكنك فيه أن تكون بمفردك مع من تحب. الشغف الذي يسود حبك الآن يستحق رواية رومانسية.

توقعات برج الأسد اليوم في الحب

قد يكون الأمر أنه أثناء الخروج مع آخر اهتماماتك بالحب، تصطدم بلهب قديم يذكرك بجزء كامل من حياتك، ويعيد لك سيلًا من الذكريات. قد يجعلك هذا تتساءل عما فاتك، لذلك ربما حان الوقت لترتيب أولوياتك.

توقعات برج الأسد اليوم في العمل

سيؤثر عليك أحد رموز السلطة بشدة اليوم بسبب طبيعتك التي تحلم بها. سيكون رأسك في السحب ويريد شخص ما في السلطة إعادتك إلى الأرض بأسرع ما يمكن. قد يفعل ذلك بصفعة على معصمه.

توقعات برج الأسد اليوم في الصحة

إذا شعرت بالحزن بسبب أي حدث في عائلتك أو حتى بسبب أحداث عالمية مخيفة، أو شعرت بأنك لم تنجز ما كنت تريده خلال الأشهر الماضية، فسيكون من المفيد والمطهر الالتزام ببعض تمارين التنفس العميق المنتظمة على مدار العام.

6. توقعات برج العذراء اليوم

الحب أو الفن أو الأنشطة النفسية أو الروحية، يجب أن تأخذ جميعها معنى جديدًا بالنسبة لك في هذا الوقت. يجب أن تستمر هذه الحالة لفترة طويلة. حقق أقصى استفادة من هذه الطاقة الآن ويجب أن تستمر مهاراتك في النمو.

توقعات برج العذراء اليوم في الحب

أنت أيضًا تستمتع بالتعبير الصادق عن الرقة والشعور، لكن الكثير منه يميل إلى إثارة أعصابك ويمكن أن يجعلك تشعر بالغثيان. ربما تحتاج إلى التوصل إلى فهم بديل لطبيعة علاقتك.

توقعات برج العذراء اليوم في العمل

لن يكون العمل مع زملاء العمل نزهة. هناك العديد من طبقات الارتباك التي يجب عليك اختراقها للوصول إلى قلب الموضوع. ابذل قصارى جهدك وتذكر أن ما يظهر على السطح ليس الصورة الكاملة.

توقعات برج العذراء اليوم في الصحة

ضع الاستفسارات والمخاوف والقلق والتشديد على جانب واحد اليوم. لا فائدة من الذهاب إلى أي مكان إذا لم تكن في مقعد السائق، ولا جدوى من إقناع نفسك أنك في مقعد السائق عندما لا تكون كذلك.

7. توقعات برج الميزان اليوم

إن الدفء والمودة والاحترام الكبير الذي تتمتع به لبعضكما البعض واضح للجميع. الشيء الجميل في الأمر هو أن هذه المشاعر من المرجح أن تستمر. نتطلع إلى العديد من هذه الأيام.

توقعات برج الميزان اليوم في الحب

ستجعلك وجهة نظر مرنة وقابلة للتكيف تدخل الباب. إذا صادفتك متسلطًا أو يعرف كل شيء، فلن يبذل الناس جهدًا للاستماع إلى كلمة واحدة تقولها. كن منفتحًا ومتفهمًا للآخرين في جميع الأوقات.

توقعات برج الميزان اليوم في العمل

امتنع عن شراء أي أدوات إلكترونية جديدة لمكتبك خلال الأسابيع الثلاثة ونصف المقبلة. كل ما تشتريه الآن من المرجح أن تواجه أعطال ميكانيكية خطيرة في وقت لاحق. إذا كان عليك شراء شيء ما فاحصل على ضمان جيد.

توقعات برج الميزان اليوم في الصحة

لديك الطاقة لفعل المزيد وتحمل أكثر مما كنت تعتقد أنك تستطيع. لا تنسَ العضو الذي تحتاج إلى عناية خاصة به نتيجة لذلك. لمساعدة الكبد خلال هذا الوقت الذي يركز على الحفلات.

8. توقعات برج العقرب اليوم

تحتاج إلى القليل من الهدوء والسكينة، بالإضافة إلى الدعم من الآخرين في المجموعة. يتخلل المساء العاطفة التي تشعرون بها تجاه بعضكم البعض. تشمس فيه واكتب أي وحي يأتيك.

توقعات برج العقرب اليوم في الحب

قد لا تكون طبيعة الأذى بهذا السوء، لكنك تشعر بالذنب لسبب ما. استغل هذا الوقت لبدء فصل جديد في علاقتك، وتعلم الضحك بحرية مع بعضكما البعض مرة أخرى.

توقعات برج العقرب اليوم في العمل

الارتباك والتردد هما الكوابيس التي تصارعها. يأتي الضغط من كل مكان ولا يبدو أن أيًا من الحقائق صحيحة. الشيء الوحيد الذي يمكنك الاعتماد عليه هو حدسك. استمع عن كثب وستعرف على الفور كيفية المضي قدمًا.

توقعات برج العقرب اليوم في الصحة

من المهم جدًا الاستمرار في استخدام عامل الحماية من الشمس على مدار العام، يوصى بتدليك الأنسجة العميقة في هذا الوقت إن أمكن. الحمامات الساخنة أيضًا. سيستفيد أي نوع من هيكل السيارة الذي تشعر بالراحة معه.

9. توقعات برج القوس اليوم

قد يكون الدعم العاطفي الذي تتلقاه من أولئك الذين عملوا معك ممتعًا للغاية، ومن المحتمل أن يستمر لفترة طويلة، فمن المحتمل أنك ستفعله لفترة من الوقت. إذا كنت ملتزمًا بمهنتك فاستمر في العمل الجيد.

توقعات برج القوس اليوم في الحب

تقييم الشؤون السابقة والتفكير في العلاقات التي ترغب في رسمها لنفسك في المستقبل. قد تكون على مفترق طرق، وقبل الشروع في مغامرتك الرومانسية التالية، قد يكون من المفيد تكوين فكرة عن خطوتك التالية.

توقعات برج القوس اليوم في العمل

فقط لأنك تتمتع بالسلطة على شخص آخر لا يعني أنه يجب عليك فرك وجه هذا الشخص. عامل الناس بالطريقة التي تريد أن تعامل بها. إن إساءة استخدام قوتك لن يؤدي إلا إلى وقوعك في المشاكل.

توقعات برج القوس اليوم في الصحة

تناول العشب المعروف باسم في الشاي المخمر أو بيتا كاروتين الموجود في الجزر والمشمش والشمام على تقوية قدرتك على الوثوق بما تراه. يمكن أن تساعد رؤيتك جيدًا في الخروج من موقف مؤسف.

10. توقعات برج الجدي اليوم

لن تمانع في الوقت الذي تخصصه فيه. قد يستمر الإلهام الذي يأتي في طريقك لفترة من الوقت. قد تكون قادرًا على التعامل مع هذا المشروع كمؤسسة تجارية وإعطائه المزيد من الجوهر.

توقعات برج الجدي اليوم في الحب

تشير الطاقة الكونية إلى أنه لأسباب عاطفية ربما لا تزال على اتصال كبير بشريك سابق، وتجد صعوبة بالغة في توديعك تمامًا، الذي قد يتساءل فقط عن النتيجة بالضبط في الوقت الحالي.

توقعات برج الجدي اليوم في العمل

حاول ألا تفقد إحساسك بالكرامة والنزاهة في العمل. من المحتمل جدًا أن تفقد أسسك بفضل ضغط سياسات المكتب. حافظ على أولوياتك في نصابها الصحيح. لا تسيء إلى الآخرين لمجرد جعل نفسك تبدو جيدًا.

توقعات برج الجدي اليوم في الصحة

يحتاج الناس إلى المزيد من الدفع، ما تعرف أنه حقيقي مهم لمشاركته مع بقية العالم. أينما ذهبت، ستجذب بالتأكيد المتابعين. عالج قدمك المتعبة بنقع ساخن مع بضع قطرات من خلاصة اللافندر.

11. توقعات برج الدلو اليوم

قد يكون لديك حلم عاطفي حي. ربما ينطوي على اهتمام حب طويل الأمد، وتقترب علاقتك بسرعة من مرحلة الموت. يجب أن يكون معنى الرموز واضحًا إلى حد ما. ماذا يقصدون لك وكيف يمكنك تطبيقها على وضعك.

توقعات برج الدلو اليوم في الحب

يضغط عليك شخص ما للقيام بشيء مميز في العمل، لكنك في مأزق. شخصية السلطة تعيقك بطريقة ما. هناك تضارب صعب في المصالح وأنت عالق في الوسط. الصدق هو المفتاح في جميع الأوقات.

توقعات برج الدلو اليوم في العمل

عقلك دائمًا في دوامة، ولكن خلال الأسابيع الثلاثة والنصف القادمة، سيكون أكثر من المعتاد. قد تشعر في بعض النواحي وكأنك تتحرك للخلف بدلاً من الأمام. هذا ما كنت أتوقعه. لفة مع كل ما يأتي في طريقك.

توقعات برج الدلو اليوم في الصحة

عالج جسمك جيدًا وتأكد من شرب الكثير من الماء. بدلاً من اتباع الطريق السهل، يجب عليك تقوية التزامك بمساعدة المحتاجين. اعتني بنفسك أولاً، ثم انشر الحب قليلاً.

12. توقعات برج الحوت اليوم

لا تشعر بالسخافة إذا كنت تقضي اليوم معًا تتجول في ضباب رومانسي. هذا مقبول تمامًا إنه جزء من متعة الحب، ويمكن أن يستمر لفترة من الوقت. جعل أكثر من ذلك.

توقعات برج الحوت اليوم في الحب

على الرغم من أن غربلة مشاعرك أو عواطف شخص آخر يميل إلى أن يكون مخيفًا بعض الشيء بالنسبة لك، إلا أن بذل مجهود لقول شيء ما عما تشعر به سيحدث فرقًا بالتأكيد.

توقعات برج الحوت اليوم في العمل

مزاجك العام جيد جدًا، مما يمنحك القدرة على الخروج من المواقف الصعبة بألوان متطايرة. لا تتردد في مواجهة الرجال الأقوياء. لا يوجد سبب للخوف من أي مواقف متعلقة بالعمل. لديك ما يلزم للنجاح.

توقعات برج الحوت اليوم في الصحة

حاول أن تظل متحفظًا وهادئًا، بغض النظر عن مدى ازدحام اليوم ومربكة. إذا كنت تريد مخروط الآيس كريم، فمن الأفضل أن تهرول إلى المتجر بدلاً من ركوب السيارة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :