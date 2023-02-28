5 ألعاب بسيطة تنمي مهارات رضيعك.. «أجعليه يقلد أفعالك»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يبدأ الرضيع بعد شهوره الأولى باكتساب المهارات الجديدة في حياته مثل الجلوس ثم الزحف وبعدهما المشي، يحدث كل ذلك دون أن يتم رضيعك عامه الأول، ومع اكتساب تلك المهارات يبدأ طفلك في استكشاف أشياء أخرى ومن أهمها البدء في اللعب، ولإتمام ذلك يجب أن تساعديه بتوفير بعض الألعاب له للعبها معك، وفي السطور القادمة سنوفر لكي بعض الألعاب للعبها مع طفلك حسب ما نشر في موقع «babycenter».

لعبة الفقاعات

أنفخي الفقاعات أمام الرضيع، وستلاحظين انبهاره الشديد بها، وكيف يتتبع بعينه تحركها حوله في الهواء، ولاحظي رد فعله عندما تفرقعين واحدة منهم، ستجديه يفعل مثلك وهو مستمتع باللعب معك بالفقاعات، لكن أحرصي على غسل يدين طفلك بعد اللعب بسبب لمس فقاعات الصابون السائل.

التمثيل بالدمى

استخدمي دمى الطفل للتمثيل بها أمامه، وأجعلهيم يغنون ويرقصون معه، وحاولي جعله يتفاعل معهم بالرقص والغناء، ويساعد لعبها مع الدمى التي تمثل أمامه بتطوير خياله.

الصندوق العشوائي

جمعي في صندوق أو وعاء العديد من الأشياء الأمنة على طفلك لاستخدامها، ضعي بداخله المكعبات والألعاب الطرية الصغيرة والخشخيشان وأكواب وأوعيه بلاستيكية فارغة، وأتركيه يلعب بهم، يساعده ذلك في التعرف على ألوان الأشياء وأحجامها.

اللعب بالكرة

ضعي كرة بلاستيكية خفيفة أمام رضيعك، وساعديه على المحاولة في ركلها، وأجعليه يحملها ويرميها لكِ، سيساعده ذلك على تقوية عضلات رجليه وبطنه، كما سيجعله يحب ممارسة كرة القدم عندما يكبر.

لعبة التقليد

المهارات التي يكتسبها طفلك في شهوره الأولى تكون أغلبها تقليد لما يراه، فإذا وجدك مشغولة في تمشيط شعرك أو غسل أسنانك سيحرص على المحاولة في تقليدك، يمكنك حينها استغلال هذه الغريزة وجعلها لعبة ممتعه له، وذلك يكون عن طريق اللعب معه بصنع بعض الحركات الطريفة، أو الغناء معه الرقص، ويمكن تعليمه الكلمات الجديدة والتصفيق.