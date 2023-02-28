طريقة تحضير فطائر التفاح.. «أسهل حلويات اقتصادية وسريعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر فطائر التفاح من أشهر رموز الثقافة الأمريكية، وهي نوع سهل واقتصادي من الحلويات المحببة لدى الكثير من دول العالم، حيث تصنع من العجينة الدسمة وتحشى بصلصة التفاح المضاف لها القرفة والسكر ولها طرق صنع مختلفة، وتعد الأكلة الأكثر شعبية من الحلويات في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن تجهيز فطيرة التفاح بالطريقة التي تحبينها في دقائق قليلة وكما يحبها الصغار، وفقاً لموقع مجلة «elle»الفرنسية.

مقادير تحضير عجينة الفطائر

دقيق

كوبان ونصف سكر

ملعقة كبيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة زبدة باردة مقطعة إلى مكعبات «200 جرام»

6 ملاعق كبيرة ماء بارد

مقادير تحضير الحشوة

تفاح مقشّر ومقطع إلى شرائح 3

دقيق

3 ملاعق كبيرة زبدة على حرارة الغرفة «100 جرام»

كوب سكر

ثلث كوب ماء

ملعقة كبيرة ونصف قرفة مطحونة

طريقة تحضير فطيرة التفاح

لتحضير عجينة فطائر التفاح الأمريكية، أولا في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الدقيق، الملح، السكر والزبدة، ثم في الخطوة التالية اخلطي المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها البعض.

بعد ذلك زوديها بالماء وحركي مجدداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم قسمي العجينة إلى قسمين متساويين ثم غلفي كل قسم بواسطة ورق نايلون لاصق.

في الخطوة التالية، أدخلي العجينة إلى الثلاجة حوالي ساعة.

أثناء وجود العجينة في الثلاجة قومي بتحضير الحشوة كالآتي:

أولا في إناء على نار متوسطة، ذوبي الزبدة ثم زوديها بالدقيق وقلبي لمدة حوالي دقيقة.

ثم زوديها مرة أخرى بالماء والسكر واخلطي مجدداً حتى تتخلصي من التكتلات، ثم اتركي الإناء على نار خفيفة لحوالي 3 دقائق ثم ارفعيه عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد الخليط.

بعد ذلك في وعاء آخر ضعي شرائح التفاح وخليط السكر ورشة القرفة وقلبي المكونات جيداً حتى تتداخل.

افردي العجينة على سطح صلب منثور بالدقيق حتى تحصلي على مقاس قالب التارت أو التورتة، ثم ضعي أول قسم من العجينة في قالب التارت وبعدها أسكبي حشوة التفاح وغطّيها بالقسم الثاني من العجين.

قومي بعمل بعض الشقوق في الفطيرة ثمّ أدخليها إلى فرن ساخن مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لحوالى 30 دقيقة، اخرجيها وزيينها بالعسل او كما تريدين.