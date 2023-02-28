الامارات | وفاة سوري عقب وصوله مكة على دراجته الهوائية من ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يوثق وفاة معتمر سوري بعد وصوله إلى مكة المكرمة بعد أن قضى 73 يوماً في رحلته على دراجته الهوائية قادماً من ألمانيا.

وتوفي الرجل السوري غازي جاسم شحادة والبالغ من العمر 53 عاماً، من حمص، حين وصوله لمشارف الحرم المكي.

من جانبها قالت قناة "حلب اليوم"، أن المتوفي وثق أيامه ولحظاته في هذه الرحلة المباركة عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحين وصوله لمشارف الحرم أدركه الموت، وبدلًا من صلاته في المسجد الحرام صُلي عليه هناك ودفن في مكة المكرمة.