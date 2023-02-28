الامارات | زيوت طبيعية تقلل من تكسير الشعر وتزيل القشرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح موقع موقع orora hair المختص بالعناية بالشعر أن هناك بعض الزيوت الطبيعية التي تحمي الشعر من التكسير والضعف وتعمل على إزالة القشرة بشكل فعال.

وكان على رأس القائمة زيت جوز الهند حيث أنه من الزيوت التي تعزز نمو الشعر وتعمل على ترطيبه ومنع تكسيره، لذا هو من أفضل طريقة لترطيب وأيضا يعمل على التخلص من القشرة بشكل واضح وسريع.

وزيت البندق الذي يعد من الزيوت الخفيفة المغذية للشعر التي تعمل كعلاج سريع في الحفاظ على الشعر وتطويله بشكل جيد، أيضا غني بالعديد من الفيتامينات القوية التي تقي الشعر من الجفاف وتعطيه لمعان وقوة.

ويعتبر زيت المكاديميا من أفضل الزيوت التي تحمي الشعر وتعيد بنائه بعد تعرضه لأشعة الشمس التي تسببت في تلفه، أيضا معالج قوي للشعر الأبيض، ويساعد على حصول الشعر قوته من جديد فهو معالج قوي للشعر المتناثر.

وزيت حبة البركة الذي يعمل على معالجة التهابات فروة الرأس التي تسببت فيها القشور الدهنية، وأيضا يعطي فرصة جديدة للشعر من خلال نموه بشكل أسرع لتعويض الشعر المتساقط، فهو من الزيوت القوية في إيقاف التساقط.

زيت الخوخ من الزيوت المرطبة بعمق للشعر وتساعد على أن يبقي الشعر ناعما وسهل التصفيف ولامعا لفترة طويلة ، أيضا هو من الزيوت التي تعمل كحماية للشعر لأنه يغلفه بطبقه أخرى، تعطي مظهر جذاب.

أما زيت الأرجان فيعتبر من الزيوت المشتقة من شجرة الأرجان التي تعمل على اصلاح كامل للشعر التالف والمقصف والمجهد.