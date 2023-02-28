كل ما تريدين معرفته عن كسر «الدايت» بوجبات عالية السعرات.. أخصائي تغذية يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتبع معظم السيدات الأنظمة الغذائية، لإنقاص وزنهن، وخلال اتباعهن للنظام يضطررن لحرمان أنفسهن من أطعمة كثيرة يشتهينها، خاصةً الوجبات السريعة المشبعة بالدهون، وخلال أيام الراحة من النظام الغذائي، يكسرن إيقاعهن الصارم في اتباع النظام الغذائي، ويقبلن على أطعمة خارج الحمية الغذائية تتمثل في الوجبات السريعة المشبعة بالدهون.

شائعة كسر النظام الغذائي

ومن جانبه، قال رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إن معظم السيدات يحرصن على تناول وجبات بها سعرات حرارية كبيرة، خلال أيام الراحة من النظام الغذائي «الدايت»، ويكون الغرض منهن غش الجسم والاحتيال عليه حتى لا يعتاد تلقي سعرات حرارية قليلة، هذا ظن منهن في أن ذلك يعيد للجسم طاقته، ويجعله يحرق أكثر، بعد الرجوع لإتباعهن النظام الغذائي، وهذه شائعة كبيرة يجب الإبتعاد عنها.

السعرات الحرارية المناسبة للجسم

وأضاف «رمزي»، أن الجسم يعتاد على تلقي عدد محدود من السعرات الحرارية، خلال نظامه الغذائي، وتناوله لوجبات كثيرة السعرات فجأة، يجعل معدل الحرق يبطء، وقد ينسف الجهد الذي يقوم به الجسم خلال الدايت، من إتباع الحمية وممارسة الرياضة.

تعليات اليوم الحر في النظام الغذائي

أوضح «رمزي»، أن الجسم يجب خلال اليوم الذي يسبق يوم الراحة من النظام الغذائي، أن يأكل أكل صحي سعراتة متوازنة، حتى يحتفظ بالطاقة التي يحتاجها قدر الإمكان، وحتى لا يشعر في اليوم الحر دون دايت أنه يريد الحصول على كمية طعام ذات دهون كبيرة، وأعطي تعليمات كالتالي:

- لا تستهلك سعرات حرارية كثيرة للغاية في يوم الراحة الغذائي.

- لا تأكل وجبة سعراتها الحرارية تجعل الجسم يحتاج لأيام أو ربما لأسبوع حتى يقوم بحرقها والتخلص منها.

- حاول أن تمنع نفسك من الوجبة غير الصحية.

- وازن بين أن يكون سعرات الوجبة قليلة وصحية.

- حين تتناول وجبة الغش، كالبيتزا، انتبه للكمية التي تأكلها، وذلك لخسارة الوزن الزائد وتحقيق اللياقة.

- احرص قدر الإمكان على ألا تكون من الوجبات السريعة من ضمنها المشروبات الغازية.

- ابتعد عن الوجبات ذات المستوى العالي من الدهون المشبعة والسكر، لأنها تؤثر سلبًا على النظام الغذائي وضغط الدم.