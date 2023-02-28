ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلاوة الطحينية؟.. استشاري تغذية: تناولها بحرص

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر الحلاوة الطحينية من الأطعمة التي يتناولها الملايين حول العالم في وجبة الإفطار، وعلى الرغم من فوائدها المتعددة، منها السمسم وهو المكون الأساس للطحينية ولهذا فهي مصدر للدهون المفيدة للجسم وعدد من المعادن والفيتامينات، إلا أن خبراء التغذية ينصحون بالحرص في تناولها لأنها تحتوي على السكريات والتي قد تضر بمرضى السكري، كما أنها قد تزيد الوزن، وفقاً لموقع «مايو كلينك» البريطاني.

فوائد الحلاوة الطحينية للجسم

تمتلك الحلاوة الطحينية خصائص مضادة للأكسدة بسبب الزيوت التي تحتوي عليها بذور السمسم، مما تمنع ظهور التجاعيد وتعمل على تصفية الوجه وزيادة رطوبته ونضارته.

تعالج الحلاوة الطحينية التهاب اللّثة وتقرحات الفم، وذلك من خلال وضع طبقة من الطحينية على اللثة أو مكان التقرح.

كما تعمل الحلاوة الطحينية على خفض مستوى ضغط الدم بشكل كبير لاحتوائها على عنصر المغنيسيوم، وتعمل على رفع نسبة الأنسولين في الدم، لذا يجب تناولها بحرص شديد، ذلك بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام في حديث سابق لـ «هن»، الذي قدم عددا من الشروط التي يمكن اتباعها لتناول الحلاوة الطحينية بأمان.

للحفاظ على الوزن، وتجنب مخاطر مرض السكري.

شروط تناول الحلاوة الطحينية

حتى يستفيد الجسم من فوائد الحلاوة الطحينية هناك عدة شروط لتناولها، منها الآتي:

يجب أن تتناول الحلاوة الطحينية بحد أقصى 3 مرات أسبوعيا، والحرص على اختيار نوع جيد، تغلب على صناعته السمسم وليس السكر، ومن مواصفات جودتها أنها تتفتت بسهولة، لأن الأنواع الصلبة جدا من أردأ الأنواع، وتكون أغلبها سكر ونشا.

يجب الحرص على تناول كمية لا تتعدى 50 جراما في اليوم، وتلك الكمية فيها حوالي 233 سعرا حراريا، كما تؤكل الحلاوة الطحينية مع توست أسمر أو عيش بلدي، وليس خبز أبيض.