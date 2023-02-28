حكاية طلب وحيد لأحلام الجريتلي من حبيبها قبل الزواج ونعيه المؤثر لها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين الأمان والعشق ظهرت العديد من القصص، وكانت يتوج قصص الحب، قصة حب الفنانة أحلام الجريتلي الذي كان نجاحها الفني كبيرا، ونجاحها في حياتها أكبر، فجمعتها قصة حب جليلة مع زوجها الدكتور شيرين حسين، وظلا معًا حتى فرقهما الموت، إذ توفيت عام 2019 عن عمر 70 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجأة، وهذا ما نلقي عليه الضوء في يوم 28 يناير، الذي يوافق ذكرى وفاتها من كل عام.

مولدها ونشأتها

ولدت في حي العباسية، وتخرجت في كلية الآداب جامعة عين شمس، وتخصصت في الفلسفة، تربت في مسرح العرائس ثم انتقلت إلى مسرح الطليعة وقدمت سلسلة متميزة من المسرحيات العربية والعالمية، قدمت كثيرًا من الأعمال التي تدل على انحيازها للبسطاء وقضاياهم وقضايا الوطن، فكانت فنانة البسطاء، وتزوجت من الدكتور شيرين محمد حسين، وظلا معًا حتى توفيت.

قصة عشق بين أحلام الجريتلي وزوجها

ظهرا الثنائي في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، للتحدث عن قصة حبهما، وبدأ اللقاء بكلمات الدكتور، «شيرين» الموجهة للفنانة أحلام الجريتلي، وكانت كالتالي «كوني صديقتي، وورائي بكل حروبي، وسيري معي بأقواس نصري، أحلام كل عام وأنتِ كل الأعوام».

وعن علاقتهما، قالت الفنانة أحلام، «بدأت علاقتنا مع أول لقاء لنا في المعهد، لأنه كان صديق أختي الكبيرة أنعام، فقالي في أول لقاء على اسمه وكنت مندهشة ان اسمه شيرين، وفي سنة 1992، كان عندنا تليفون أرضي والجرس رن، وكان هو، كان بيسأل عن أختي، فعزمته على مسرحية لي بمسرح السلام، وبالفعل حضر، وظل يصفق طوال العرض، حتى بعد أن رحل الجميع، ظل هو، وعزمني على العشاء، ومن هنا بدأت علاقتنا».

زوجها «واحة أمان»

واستكملت، «ارتبطنا في فترة قصيرة أنا وشيرين، وبعدها تزوجنا، وكان طلبي الوحيد منه قبل الزواج الأمان، وبالفعل كان «واحة الأمان»، وأضافت أن مخزون الحب لديه كثير، وجميل، وبساطته إن من يدخل قلبه لا يخرج أبدًا، وأضافت أن أهم شيء في علاقتهما إنهما أصدقاء، إذ عبرت، «أنت اختارتني من ملايين النساء والعكس، فأكيد في كيميا بينا والكيميا دي بتترجم بينا إحنا الاتنين بالحب، وهو ابني مش زوجي».

كلمات شيرين حسين عن زوجته أحلام الجريتلي

كما عبر الدكتور شيرين، «كل كلام العشق والحب لأحلام لا تكفي، قضية الحب الشيء الوحيد إللي بيهزم كل شيء سيء، مسألة الحب لازم تبقى مثقفة مش بدائية، فهي قضية متكاملة من أسرة، وإنتماء، وحياة».

موقف طريف بينهما

وفي موقف طريف بينهما، يبين إنسانية العشق، كانت تقول الفنانة أحلام الحب بينا كان أنه بيحب عيوبي قبل مزايايا، فرد قائلًا هل عندك عيوب أنا لا أراها، واستكمل «العيوب بكِ جليلة يا أحلام، فالثقة المطلقة وعدم رد الإيذاء، والتضحية ليس بعيب»، وبالفعل هي ظلت بجانبه في مرضه، واعتذرت عن كثير من الأعمال حتي تتمكن من مرافقته حتى تم شفاءه.

رسالة حب

ونعاها بكلمات مؤثرة، عقب وفاتها، وكانت الرسالة «رحلت حبيبتى أحلام الجريتلي، غادرت دنيانا الفانية وتركتني قدر الله وما شاء فعل اللهم أجرنا في مصيبتنا وعوضنا خيرًا، حين تلاقينا أعطتني دون حساب تلك كانت خصلتها مع كل الناس، حبيبتي أحلام نلتقي على خير أُحبك».