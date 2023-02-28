أخصائي تغذية يوضح فوائد القرنفل: يعالج الأسنان وعسر الهضم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر القرنفل من التوابل ذات الرائحة المميزة وله الكثير من الفوائد خاصة لعلاج الأسنان، بالإضافة إلى ذلك له الكثير من الفوائد الصحية الأخرى منها علاج عسر الهضم والغثيان بفضل خصائصه الطبية، كما يحتوي كذلك على مادة فعالة تسمو يوجينول تعمل كدواء مخدر طبيعي، يوضع القرنفل أيضاً في الكثير من الوصفات حتى يضيف لها طعماً ورائحة مميزة، وفقاً لموقع «healthline» البريطاني.

الطريقة الصحيحة للاستفادة من القرنفل طبياً

لا تضعي القرنفل في فمك مرة واحدة يجب أن تعرفي طريقة الاستفادة منه للأسنان وعسر الهضم، لا يجب مضغ القرنفل بل إن الطريقة الصحيحة لاستخدامه هي امتصاصه لأطول مدة ممكنة، ولا تزيد عن فص أو أثنين.

في حديث سابق لـ«هن» قال الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، إن امتصاص القرنفل يساعد على خفض خطر الإصابة بالالتهابات، لأنه يحتوي على مواد مضادة للالتهابات، وأنه من أكثر التوابل شعبية التي تتميز بفوائد صحية عديدة.

فوائد القرنفل عند مضغه على الريق

من ضمن فوائد القرنفل على الريق أنه يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، كما أنه غني بالمواد التي لها دور في تقليل مشكلة الإجهاد التأكسدي الناتج عن تراكم الجذور الحرة في الجسم.

يعمل القرنفل على تخفيف الحموضة ويساعد في تعزيز الهضم، كما يعمل على تحسين امتصاص العناصر الغذائية بالجسم.

من ضمن الفوائد المهمة للقرنفل هي إنعاش رائحة الفم، إذ فيساعد مضغ القرنفل على الريق في إنعاش رائحة الفم بعد الاستيقاظ والتخلص من الرائحة الكريهة، بالإضافة إلى أن له خصائص مضادة للبكتيريا فيحافظ على نظافة الفم.

يعمل نبات القرنفل على تخفيف آلام الأسنان، من خلال وضع القرنفل على مكان الألم مباشرة بعد الرجوع إلى الطبيب.

يساعد القرنفل في تعزيز المناعة ضد الأمراض، لأنه واحداً من الأعشاب التي تدعم صحة الجهاز المناعي، وذلك لأنه يزيد من خلايا الدم البيضاء في الجسم، كما يساعد على تقليل الغثيان.