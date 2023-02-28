7 أنواع من الأطعمة تحميك من ارتفاع الكوليسترول في الدم.. تناولها دائما

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني الكثير من السيدات من ارتفاع الكولسترول في الدم، إذ أنه من الأمراض الشائعة، التي تؤدي إلى الشعور باضطرابات القلب، بالإضافة إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، ويجب حماية الجسم من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، حتى يتمكن من تأدية وظيفته الأساسية من إنتاج خلايا صحية وسليمة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أطعمة تحسن الكولسترول في الدم.

الكولسترول في الدم

قالت ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، في حديثها لـ«هن»، إن انخفاض الكولسترول، يلزمه تناول أطعمة تحتوي على فيتامينات، وخصائص قوية مضادة للأكسدة، لخفض الدهون الثلاثية، عن طريق تناول كمية أقل من الكربوهيدرات والمزيد من الخضروات غير النشوية، للمساعدة على صحة الجسم، ومن أهم هذه الأطعمة، السمك والمأكولات البحرية، إذ أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات.

أطعمة تحافظ على مستوى الكولسترول

وقدمت «الحق»، أطعمة للحفاظ على صحة الجسم، وضبط مستوى الكولسترول، وهي كالتالي:

- زيت الزيتون يقلل من التأثيرات الالتهابية للجسم.

- بذور الكتان لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 الصحية للقلب.

- المكسرات من الدهون الصحية للقلب، فهي تحتوي على الكثير من الألياف التي تمنع الجسم من امتصاص الكولسترول.

- فول الصويا من الأنظمة الغذائية النباتية الفعالة كبدائل صحية للقلب، وتحل محل اللحوم الحمراء التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

- الحبوب الكاملة تخفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول الكلي عن طريق الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني، والتي ثبت أنها تقلل من البروتين الدهني منخفض الكثافة.

- الخضار غير النشوية، مثل:

- البروكلي.

- القرنبيط.

- الطماطم.

- الفلفل.

- الكرفس.

- الجزر.

- الخضروات الورقية.

نصائح الحفاظ على مستويات الكولسترول

وقدمت طرق بسيطة للحفاظ على مستويات الكولسترول في الدم، وخفض مستوى الكولسترول الضار وهي كالتالي:

- شرب الماء بكميات وفيرة من الماء تساعد على انتظام أنزيمات الكولسترول.

- الحفاظ على الطعام.

- تناول المصادر الجيدة من الطعام والحبوب والخبز الأسمر واللبن الزبادي والبذور والمكسرات والبقوليات والفاكهة والخضراوات.

- تناول الفواكه مثل تناول البرقوق والكيوي على مدار اليوم إذ أن تناولها يساعد في امتصاص كمية أقل من الكولسترول في الأمعاء.

- تجنب الزيوت المهدرجة باستبدال الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الدهنية بالدهون غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون والأسماك كالسلمون.

- ممارسة التمارين الرياضية إذ يزيد من مستويات الأنزيمات التي تنقل البروتين الدهني.