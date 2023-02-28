جددي شقتك واتعلمي الجبس بورد من «منة وخلود».. ديكورات على قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سواء كنت ممن يتابعن أفكار تجديد الشقق أو تريد تشطيب بيتك بشكل مثالي، سوف يستوقفك حديثهما البسيط عن الجبس بورد وطرق توزيع الإضاءة فيه بشكل صحيح، فضلا عن كيفية تغيير ديكور المنزل بشكل مريح من حيث الألوان والكثير من الفيديوهات التي تابعها ملايين المشاهدين خلال الفترة الماضية، حيث بدأتا في عملهن منذ أكثر من 6 سنوات، وظهرت إبداعاتهما أكثر في بداية حظر كورونا حيث شكلتا مجموعة تسمى «عصابة منة وخلود» لتشجيع السيدات على تغيير ديكورات منازلهم بأقل التكاليف، حسبما روت المهندسة منة الله فريد لـ«هن».

بداية الفكرة وانتشارها

بعد التخرج بدأت كلا من «منة الله فريد وخلود جميل» في دراسة الماجستير التقيا سويا فكلا منهما كانت تدرس في كلية مختلفة عن الأخرى، لكن في النهاية حب الديكور جمعهن على فكرة الفيديوهات الإرشادية للمتابعين والذين زاد عددهم في السنوات الأخيرة، فأصبحت مقاطع الفيديو التي يقدمنها عبر صفحتهما «منه وخلود» تحقق ملايين المشاهدات، وفق «خلود»: «إحنا بدأنا الفكرة في 2017، وبعدين عملنا الصفحة في 2019، كان الهدف من الفكرة أننا عايزين نعلم الناس ثقافة اعمل بنفسك ونوضح لهم الفرق بين ستايلات التشطيب مش بس موردن وكلاسيك»، بالفعل بمكونات بسيطة وأسلوب سلس استطاعت الصديقتان أن يدخلا إلى قلوب المتابعات اللاتي استمعن إليهن وبدأوا في تغيير ديكورات منازلهم وإرسال الفيديوهات عبر المجموعة التي أسستها الشريكتان.

التفاعل مع الفيديوهات

لاقت فيديوهات كل من منة وخلود انتشاراً واسعاً ووجدت تفاعل كبير من الناس، خاصة أنها لم تكن تشمل الديكور فقط، هم أيضاً، وقدمن نصائح التشطيبات أثناء عمل الجبس بورد بطريقة مناسبة لتوزيع الإضاءة بطريقة صحية، بعض الأفكار لحفظ الحائط او تغيير لونه بسعر منخفض، تفاعلت السيدات مع أفكار الشابتين وتواصلوا معهما في الحظر بعدما طبقن كل ما كانت تقوله منه أو خلود، وفق «خلود»: «كانت المفاجأة بالنسبة لنا هي إرسال الناس لفيديوهات تم تغيير الديكورات، وهناك من قام بتغيير السرير وتحويله لخشب كابوتنيه ومن قام بدهن الأبواب وعمل وحدات إضاءة وتصميم الديكوباج الذي أصبح هو الحل الأمثل لهم أمام أي علبه ليس لها استخدام في المنزل وبدأوا يتبادلون الأفكار».