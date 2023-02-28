الامارات | معرض «الأسطورة» في مصر.. لقطات فريدة لمصور الرؤساء والمشاهير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلال مسيرته المهنية التي استمرت 60 عاماً، التقطت عدسة المصور المصري الراحل، فاروق إبراهيم، صوراً خاصة لا مثيل لها، تمثل أكثر اللحظات خصوصية في حياة سياسيين ومشاهير في مصر، بينها صور مميزة للرئيس الراحل أنور السادات مستلقياً على الأرض، وأخرى وهو يحلق لحيته.

وكشف معرض، نُظّم تكريماً للإرث الطويل للمصور الراحل هذا الشهر، النقاب عن مجموعة من 150 لقطة من أبرز صوره، وهي مجموعة بسيطة فقط من بين نحو 700 ألف صورة التقطتها عدسته خلال حياته المهنية التي استمرت عقوداً.

فالراحل فاروق إبراهيم من مواليد عام 1939 وتوفي في 2011، بعد أشهر قليلة من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي رافقه المصور خلال حكمه الذي استمر 30 عاماً، كما رافق سابقيه الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر وأنور السادات.

واستحوذت عدسة فاروق إبراهيم على لقطات الحياة الخاصة لفنانين من الأساطير، مثل أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وفاتن حمامة، وسعاد حسني، من بين مئات آخرين.

ويُنظّم المعرض تحت عنوان «الأسطورة فاروق إبراهيم» في قاعة أكسيس آرت سبيس بوسط العاصمة المصرية، في إطار «أسبوع القاهرة للصورة».